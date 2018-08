MARINA TOWER: Jetzt wird gebaut!

Wien (OTS) -

Neue Partnerschaft zwischen BUWOG und IES Immobilien bringt Wind in die Segel

Gemeinsame Errichtung des Landmark-Projekts am Wiener Handelskai

Vertrag mit Generalunternehmer bereits unterzeichnet

Mit der neugegründeten Partnerschaft zwischen BUWOG Group und IES Immobilien nehmen die Bauarbeiten für den geplanten MARINA TOWER am Handelskai im 2. Wiener Gemeindebezirk Fahrt auf. Das Projekt mit rund 500 hochwertigen Wohneinheiten verfügt mit seiner Lage über eine exzellente Verkehrsanbindung und wird zudem eine Reihe an Extras für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Allgemeinheit bieten. So ist u.a. die Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts angedacht, außerdem wird mittels Überplattung das rechte Donauufer erschlossen, was zum einen großzügige öffentliche Freiflächen eröffnet und darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung leistet.

Partnerschaft verbindet geballtes Immobilien-Know-how

Die Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft MARINA TOWER Holding GmbH erfolgt seitens IES Immobilien durch Dr. Markus Teufel sowie seitens BUWOG durch Andreas Holler. In den vergangenen Monaten der Planung ließen beide Projektpartner ihr umfangreiches Know-how in die Weiterentwicklung und Optimierung des MARINA TOWERS sowie dessen Umfeld einfließen. Vor kurzem wurde nun auch der Vertrag mit dem Generalunternehmer unterzeichnet, womit einer Fertigstellung des MARINA TOWERS nichts mehr im Weg steht.

„Das innovative Konzept des Projekts MARINA TOWER passt ausgezeichnet in die Strategie der BUWOG Group, in Wien auch unter dem Dach der Vonovia im Wohnungsneubau mit weiteren großvolumigen Projekten zu wachsen und neue Wohngebiete zu erschließen. Dabei auch einen öffentlichen Mehrwert für die Allgemeinheit zu schaffen, ist ein weiteres großes Plus. Wir freuen uns, die langjährige Wohnbauexpertise der BUWOG in das Projekt Marina Tower einzubringen und gemeinsam mit unserem Development-Partner IES ein bereits weit über die Grenzen Wiens hinaus bekanntes Projekt erfolgreich zu entwickeln“, sagt Andreas Holler.



„Wir freuen uns sehr, mit der BUWOG einen Partner für die Umsetzung unserer Vision zum Marina Tower gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir das innovative und anspruchsvolle Wohnkonzept mit direktem Zugang zum Wasser realisieren und dabei höchste Ansprüche an moderne Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner erfüllen. Mit dem Marina Tower leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung und setzen den ersten Schritt zur Gestaltung des rechten Donauufers; weitere Entwicklungsprojekte für dieses Gebiet befinden sich bereits in Planung“, erklärt Dr. Markus Teufel.

Vormerkungen für die Wohneinheiten im MARINA TOWER sind bereits jetzt unter www.marinatower.at möglich. Der offizielle Vertriebsstart über die BUWOG ist für September vorgesehen.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 67-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 48.800 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien und Warschau notiert.



Über IES Immobilien

Die IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH wurde 2008 gegründet. Das österreichische Familienunternehmen hat sich auf die Entwicklung von innovativen Immobilienprojekten sowie Beratungsleistungen im Bereich Real Estate spezialisiert. IES Immobilien realisiert Visionen für Menschen und verfolgt in der Auseinandersetzung mit Immobilienprojekten einen ganzheitlichen Ansatz, der Innovation, Service und Qualität in Einklang bringt. IES Immobilien kann auf jahrelange Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung und Realisierung von Immobilienprojekten verweisen, etwa mit dem Gartenpark Anninger in Mödling, Junges Wohnen in Meidling oder dem Serviced Appartments-Projekt LiV'iN Residence in Wien. Neben dem Vorzeigeprojekt Marina Tower entwickelt IES Immobilien aktuell mit den Y-Towers in Overhoeks (Amsterdam, NL) ein weiteres innovatives Stadtentwicklungsprojekt, welches unter anderem einen Wohnturm, Serviced Apartments sowie ein Kongresshotel umfasst.

