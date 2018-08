Total TV ist neuer Partner der Cashback World

Graz (OTS) - Total TV, der größte Anbieter für Satellitenfernsehen in Mazedonien, ist ab sofort Partner der Cashback World. Die internationale Shopping Community baut damit die Einkaufsmöglichkeiten für ihre Mitglieder weiter aus.

Seit Ende Juli können Cashback World Mitglieder die attraktiven Einkaufsvorteile der Shopping Community beim Erwerb der TV-Pakete von Total TV nutzen: Kunden, die direkt bei Total TV eines der Pakete bestellen und ihre Cashback World ID bekanntgeben, erhalten je nach Paket bis zu 7% Cashback und 3 Shopping Points pro 6.500 MKD Einkauf.

„Total TV steht für modernste Satelliten-Technologie und ein exzellentes nationales und internationales Programmangebot. Wir sind sehr stolz, dass wir unseren Mitgliedern einen so namhaften neuen Partner präsentieren können“ , freut sich Radovan Vitosevic, Geschäftsführer von myWorld Makedonija DOOEL Skopje, dem Betreiber der Cashback World in Mazedonien.

Über Total TV

Total TV startete im Jahr 2006 am Balkan mit den ersten Übertragungen von Satelliten-TV. 2009 wurde der mazedonische Ableger des Unternehmens gegründet. Heute bietet Total TV 120 SD- und HD-Kanäle sowie 150 Free-TV- und Radiokanäle der Satelliten Eutelsat 16A, Hot Bird und Astra an. Total TV ist der führende Anbieter für digitales Satellitenfernsehen in Mazedonien, Serbien, Montenegro, Slowenien, Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina. Total TV kann in ganz Europa empfangen werden.

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 9,5 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 90.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com.

