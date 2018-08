Saudische Milliardäre investieren in ICO-Startup Vertex

George Town, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) -

Vertex, ein ICO-Startup, lockt arabische Investoren an, die frühzeitig in Blockchain-Startups investieren möchten. Hier können sie ihr Geld in Projekte investieren, die einen starken Geschäftssinn und Geschick beim Umgang mit Kryptowährungen aufweisen.

Unterstützt von saudischen Investoren ebnet Vertex das Spielfeld, indem sie potenzielle Stakeholder bei der Beteiligung an Investitionen unterstützen. Durch die Finanzierung von Millionen im Unternehmen werden Token zu Vorzugskonditionen gesichert, was zu einem erschwinglicheren Tokenangebot für die breite Öffentlichkeit führt. Dieses Sicherheitsnetz wird dem Blockchain-Markt Auftrieb verschaffen, weil damit Buy-Ins durch Durchschnittsanleger ermöglicht werden und die Einbeziehung der Öffentlichkeit sichergestellt wird. Diese geschickten Geschäftsleute und Beobachter der Finanzmärkte können bereits hervorragende Erfolge bei enorm profitablen Investitionen in Startup-Tech-Unternehmen sowie Partnerschaften mit Unternehmen wie ICO Producer, 4King und Mobiloitte aufweisen.

"Was uns inspirierte, war eigentlich ein Selbstläufer", meint Investor und Partner Abdullah Al Othaim. "Wenn Sie sehen, dass ein nachvollziehbares Geschäftsmodell auf dem Markt fehlt, müssen Sie sich fragen, warum, und es untersuchen. Und wenn es aus unternehmerischer Sicht Sinn macht und ein echtes Problem löst, dann machen Sie sich an die Arbeit. Eine Investition in ein ICO fällt Leuten nicht leicht, weil viele nicht gut abschneiden und die guten oft schon ausverkauft sind. Derzeit gibt es kein Ökosystem in diesem Bereich, das von einem extremen Überprüfungssystem unterstützt wird, und das ist es, was Vertex einzigartig macht. Andere Institutionen mit ähnlichen Überprüfungsmechanismen verwenden diese für ihre eigenen Geschäfte. Vertex bietet dies aber allen an, die Zugang haben möchten, solange sie die Legitimationsprüfung, auch KYC (Know Your Customer) genannt, bestehen."

Weitere Informationen über Vertex und seine Investoren finden Sie hier: https://vertex.market/

Mit neuen Regelungen im Bereich Blockchain/Kryptowährung und der kürzlich erhaltenen Genehmigung der Vereinigten Arabischen Emirate für Initial Coin Offerings (ICOs), sowie zunehmender Beachtung der Technologie von Seiten etablierter Institutionen, gibt es durch saudi-arabische Interessen einen enormen Zustrom von Fiat-Währungen in den Kryptowährungsmarkt. Dieser auf der arabischen Halbinsel wachsende Anlagetrend bringt Liquidität auf den Markt und dadurch eine Wertsteigerung aller Kryptowährungen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass dies einer der Faktoren war, weshalb Bitcoin und andere Kryptowährungen in letzter Zeit an Wert gewonnen haben.

Vertex hat ein Modul entwickelt, das den weltweit ersten ICO Aftermarket bietet, der Handel, Venture Capital Erfahrung und Tokenisierung kombiniert.

"Vertex ist dabei, den ersten Markt dieser Art zu gründen", so Alessandro Pecorelli, CEO von Vertex. "Wir haben ein einzigartiges Token geschaffen, das Handel, Venture-Capital-Erfahrung und marktwertorientierte Tokenisierung kombiniert."

Mit Investitionen von saudischen Geschäftsleuten hat Vertex eine umfassende Reichweite. Allgemeine Währungsanleger erzielen durch den Erhalt der effektivsten Token auf dem Markt eine Rendite auf ihre Investition. Darüber hinaus hat sich Vertex mit seinem vereinfachten Geschäftsmodell zum Ziel gesetzt, in der Branche den Maßstab für erfolgreiche Token-Beschaffung zu setzen. Sie hoffen, damit das Qualitätsniveau aller Projekte, die derzeit und in Zukunft gestartet werden, verbessern zu können.

Informationen zu Vertex

Vertex gründet den ersten Markt seiner Art und bietet ein einzigartiges Token an, das Handel, Venture-Capital-Erfahrung und marktorientierte Tokenisierung kombiniert. Vertex wird ein finanzielles Ökosystem schaffen, das über seine Plattform einen High-End-Markt für Investitionen in Kryptowährung sicherstellen wird. Vertex bieten den ersten Aftermarket für ICOs, der Investoren starke Möglichkeiten bietet, Renditen zu erzielen und mehr Fiat-Ressourcen in die Kryptowährungsmärkte zu bringen, indem sie durch ihre ICO-Überprüfungsmechanismen Kapital anziehen. Vertex.market ist eine OTC-Plattform und wird - sobald ein ICO abgeschlossen ist - Token anbieten, bevor sie an Börsen notiert werden.

