CIFF Shanghai 2018 - neue Aufmachung, neue Thematik Für ein schöneres Zuhause

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 42. CIFF Shanghai findet vom 10. bis 13. September 2018 im National Exhibition & Convention Center (Shanghai) in Hongqiao statt und wartet mit über 1.200 Ausstellern auf einer Gesamtfläche von 400.000 Quadratmetern auf.

2018 ist ein wichtiges Jahr für die CIFF, denn die strategische Allianz zwischen den beiden Möbelkonzernen CFTE und Red Star Macalline, welche für die CIFF (Shanghai) im September verantwortlich sein wird, trägt entscheidend zur wachsenden Bedeutung der Ausstellung bei.

Die übergreifende Kooperation zwischen den beiden führenden Unternehmen der Branche hat der CIFF Shanghai eine ganz neue und erstklassige Entwicklung beschert und eröffnet der Möbelindustrie neue Perspektiven und Chancen.

Um dem Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben nachzukommen, dreht sich die 42. CIFF Shanghai um das Thema "Globales Wohnen - ein Beispiel" und macht in Sachen Qualität, Dienstleistung und Veranstaltung einen deutlichen Schritt nach vorn. Und zwar unter Einbeziehung globaler Qualitätsressourcen zur Aufwertung der Produkte und der Ausstellungsdarbietung. In der Wohnungseinrichtung können neue Lifestyle-Ansätze und Trends ausgemacht werden, welche die Aufwertung des globalen Marktes für Wohnmöbel steigern und die Dynamik in der Branche von morgen sichern.

Für die Verbrauchsoptimierung der Einrichtungsbranche werden in Halle 3 der CIFF Shanghai Importmöbel und in der Halle Nord maßgefertigte Highend-Möbel präsentiert.

Mit modischer Einrichtung in Halle 4 und Qualitätsmöbeln in Halle 5 folgt die Ausstellung den Konsumtrends in Sachen Design, dezentem Luxus und neochinesischem Stil. In Form einer Innovationszone für Design machen sich die Messebetreiber zudem die führende Position Shanghais im Design-Bereich in China zunutze.

Durch eine Präsentation verschiedener Themen (Maschinen zur Herstellung von Möbeln und Holzbearbeitung, Heimdekoration & Heimtextilien, Outdoor & Freizeit sowie Büro-Einrichtung) werden im Rahmen der CIFF Shanghai die Vorteile dieser unterschiedlichen Bereiche in der Branchenkette herausgestellt.

In den Hallen 1.1 & 2.1 werden die Bereiche Outdoor & Freizeit sowie Heimdekoration & Heimtextilien präsentiert, um den Bedarf an Einrichtungsgegenständen mit vielfältigen Produkten aus einer Hand zu decken.

Die Büro-Ausstellung in Halle 8.2 zeigt gewerbliche Büro- und Hotelmöbel, während der Bereich der Maschinen zur Holzverarbeitung, der nach dem Joint Venture mit Adsale Exhibition Services Co. in "Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking Machinery Fair" umbenannt wurde, in den Hallen 7.1 und 8.1 zu finden ist und damit eine doppelt so große Ausstellungsfläche wie im Vorjahr belegt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/724689/42nd_CIFF_layout.jpg

