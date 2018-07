KH-Nord - Dr. Wilhelm Marhold bestätigte: 2008 Gesamtkosten von 825 Mio. Euro ohne Valorisierungen und Risikozuschlag angeführt

Wien (OTS/SPW-K) - In der heutigen Zeugenbefragung gab der ehemalige KAV-Direktor Dr. Wilhelm Marhold unter anderem aufschlussreich Auskunft zu den ursprünglichen Gesamtkosten. Laut Marhold würde vor allem über die Baukosten des Krankenhaus Nord teilweise sehr abenteuerlich berichtet. Tatsache waren aber eine Gesamtkosten-Preisbasis 2008 von 825 Mio. Euro - ohne Valorisierung und ohne Risikozuschlag.

2008 wurde eine Preisbasis von 825 Mio. Euro genannt. Davon vielen 526 Mio. Euro auf die Baukosten. „Dr. Marhold bestätigte, dass der Gesamtbetrag von 825 Mio. Euro ohne Valorisierung und ohne Risikozuschlag angeführt wurden. 15 bis 30 Prozent kämen hier also hinzu“, so SP-Gemeinderat Peter Florianschütz. Das ergäbe also Gesamtkosten zwischen 1,275 und 1,442 Mrd. Euro Gesamtkosten. Dr. Marhold bestätigte diese Preiskalkulation. 2008 standen damit schon Gesamtkosten von bis zu 1,442 Mrd. Euro fest.

