„Edwin“ macht Hunden Appetit auf Unternehmungen mit Herrchen und Frauchen

Neue Hundetankstelle bringt Erfrischungen für vierbeinige Lieblinge in Geschäfte und auf Veranstaltungen.

Als Hundebesitzerin vermisse ich gerade in der warmen Jahreszeit ausreichend Trinkmöglichkeiten für meinen Hund. ‚Edwin‘ ist eine Möglichkeit, sich als Unternehmen sympathisch zu inszenieren und Tieren Gutes zu tun. Gute Spürnasen, die von der Hundetankstelle angezogen werden, haben oft auch neue Kunden an der Leine Lisa Helena Gasteiger-Rabenstein

Wien (OTS/LCG) - Rund 581.000 Hunde gibt es in Österreich, die ihre Herrchen und Frauchen nicht nur bei Freizeitaktivitäten, sondern auch beim Einkaufen, in Restaurants oder zu Veranstaltungen begleiten. Mit der neuen Hundetankstelle „Edwin“ können Unternehmer, Gastronomen oder Veranstalter ab sofort auch ein besonderes Service für die vierbeinigen Begleiter anbieten und damit die Herzen der Hundebesitzer erobern. Sie eignet sich auch optimal für Tankstellen, Raststationen, Bau- oder Supermärkte. Mit „Edwin“ können Hunde beispielsweise auch während langer Autofahrten im Sommer bestens versorgt werden. Die praktische Hundetankstelle von Unternehmerin Lisa Helena Gasteiger-Rabenstein wird im individuellen Design geliefert, womit sie zum attraktiven Blickfang für Tierbesitzer wird. In der Hundetankstelle kann sowohl Wasser als auch Futter für Bello und Co. serviert werden.

„Als Hundebesitzerin vermisse ich gerade in der warmen Jahreszeit ausreichend Trinkmöglichkeiten für meinen Hund. ‚Edwin‘ ist eine Möglichkeit, sich als Unternehmen sympathisch zu inszenieren und Tieren Gutes zu tun. Gute Spürnasen, die von der Hundetankstelle angezogen werden, haben oft auch neue Kunden an der Leine“ , sagt Gasteiger-Rabenstein.

Die Hundetankstelle „Edwin“ im individuellen Design gibt es sowohl in der Kaufvariante ab 290 Euro für Geschäfte, Restaurants oder Raststätten als auch in der Mietvariante ab 500 Euro für Veranstaltungen inklusive Lieferung und Abholung. Die Folierung kann immer wieder geändert werden, um beispielsweise tierisch gute Marketingaktionen zu bewerben.

Beim Einkaufsbummel können sich die besten Freunde der Menschen unter anderem schon im Wiener Jagdgeschäft Joh. Springers Erben sowie in der Salzburger Trachtenmanufaktur Susanne Spatt über Erfrischungen und Leckerlis freuen. In Deutschland setzen bereits erste REWE-Märkte im ländlichen Raum auf die gebrandete Hundetankstelle. Die Wiener Internationale Kunst- und Antiquitätenmesse WIKAM nutzte „Edwin“ bereits während der Ausstellung im Schloss Laxenburg, um den tierischen Begleitern eine Erfrischung anzubieten.

Weitere Informationen auf https://www.hundetankstelle.at.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse