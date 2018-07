Korosec/Hungerländer ad KH Nord: Ex-KAV Direktor Marhold windet sich um konkrete Antworten

Auftragsvergaben entziehen sich jeder Logik – Ex-KAV-Chef schiebt Verantwortung an Ex-Gesundheitsstadträtin Wehsely ab – Korruptionsvorwürfe mit dürftigen Argumenten abgewiesen

Wien (OTS) - Ex-KAV Direktor Wilhelm Marhold hat sich heute um die kritischen Fragen von ÖVP-Hauptmitglied Ingrid Korosec bei der U-Kommission gewunden. „Faktum ist: Die Auftragsvergaben zum Rohbau und vielen anderen Bereichen entziehen sich jeder Logik. Marhold war als ehemaliger KAV-Direktor ein wesentlicher Teil des KH-Nord Debakels, auch wenn er stets versucht, die Verantwortung an die ehemalige Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely abzuschieben. In der heutigen Befragung hat er sich aber um Antworten gewunden und die Verantwortung zu jeglichen Korruptionsvorwürfen mit dürftigen Argumenten abgewiesen. Es gab aber bereits klare Warnungen vom Kontrollamt, das ist eine Tatsache“, so Korosec.



Bei den Vergaben beim Rohbau liege besonders viel im Argen: Erst- und Zweitbieter liegen bei einem 100-Millionen-Euro Auftrag nur 240.000 Euro auseinander – das sind lediglich 0,2 Prozent der Auftragssumme. „Das ist ein verschwindend und auffällig kleiner Unterschied. Bei derart dubiosen Auftragsvergaben liegt der Verdacht auf Korruption nahe“, so Korosec weiter.



„Auch beim Grundstück ist vieles im Unklaren geblieben. Wie bereits bekannt, steht das KH Nord auf kontaminierten Boden und verursacht dadurch Mehrkosten in Millionenhöhe“, so Caroline Hungerländer, Ersatzmitglied in der Kommission. „Dass diese Mehrkosten im Vorfeld nicht absehbar waren, wie Marhold sagt, zeigt einmal mehr, wie fahrlässig die Planungen waren. Am Ende müssen die Wienerinnen und Wiener die Rechnung dafür zahlen.“​



