EnterpriseDB kündigt Cloud-Migrationsportal und Produkt-Updates für den ortsunabhängigen Betrieb von Postgres an

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - EnterpriseDB, Entwickler der umfangreichsten Postgres-basierten Datenbankplattform, kündigt heute die Beta-Version seines EDB-Postgres-Migrationsportals an, das erste vollautomatische Online-Tool für den Transport von Oracle-Datenbanken zur EDB-Postgres-Plattform.

Erstes Online-Portal zur Automatisierung der Migration von Oracle-Datenbanken zu Postgres, neue Funktionen für EDB Postgres Ark und Container erleichtern den Einsatz von Datenbanken vor Ort und auf Cloud-Plattformen

Das Migrationsportal ist das Herzstück der jüngsten Neuerscheinungen, das es Nutzern erleichtert, EDB Postgres überall zu betreiben - ob im Rechenzentrum vor Ort oder in Kombination mit einer privaten oder öffentlichen Cloud-Computing-Plattform. Zusätzlich dazu gibt das Unternehmen neue Funktionen für EDB Postgres Ark und EDB Postgres Containers bekannt, die sowohl den Einsatz vor Ort als auch auf der Cloud erleichtern. Die Kombination aus mehreren Einsatzmodellen in Kombination mit Portabilität zum Transportieren von Workloads ermöglicht es EDB-Kunden, stets eine konstante Postgres-Erfahrung zu genießen, ungeachtet der von ihnen gewählten Plattform.

"Wir haben uns dafür entschieden, EDB Postgres über die Cloud zu betreiben, um unsere Analytik-Dashboards zu unterstützen, in denen komplexe Anfragen spontan formuliert und große Datenmengen verarbeitet werden," sagte Sabareesh Kumar, Datenbankadministrator, bei der Nielsen Company. "EDB Postgres automatisiert zahlreiche manuelle Aufgaben für das Datenbankmanagement durch seine intuitive Benutzerschnittstelle. Dies verringert den Zeitaufwand zur Umsetzung vieler grundlegender administrativer Prozesse, während gleichzeitig wesentliche Cloud-Datenbankaufgaben vereinfacht werden, wie etwa das Upgraden von Instanzen, das Erstellen von Replikaten, der tägliche Datenbank-Backup und das Vergrößern des Speichers."

Das Cloud-Computing ist das am schnellsten wachsende Segment im Geschäft von EnterpriseDB mit einem Jahreswachstum von 180 Prozent. Dies demonstriert die Fähigkeit des Unternehmens, Kundenbedürfnissen im Bereich des Datenbankbetriebes vor Ort und auch immer mehr in Bezug auf die Cloud entgegenzukommen.

"Während die Cloud für unsere Kunden immer mehr an Bedeutung gewinnt, wünschen Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität, um ihre Postgres-Datenbanken überall mit der gleichen hohen Leistung und Zuverlässigkeit zu betreiben", sagte Ed Boyajian, Präsident und CEO von EnterpriseDB. "Wir verstärken das Tempo des Wandels und der Innovation, sodass Kunden ihre traditionellen Datenbanken auf EDB Postgres umstellen können, und liefern zusätzlich neue Funktionen in Ark und Containers, sodass Postgres überall laufen kann."

"Wir nutzen EDB Postgres als Datenbank für Workforce Dimensions, unsere Cloud-native Lösung für Personal- und Humankapital-Management der nächsten Generation", sagte Lionel Silberman, Senior Architect bei Kronos. "Wir schätzen die Arbeit von EnterpriseDB, die es ermöglicht, für unseren Konstruktionsbereich Postgres unverändert im Container und in der Cloud zu betreiben."

Neues EDB-Migrationsportal zum Verschieben des Open-Source-basierten Postgres

Das aktuell in der Beta-Version verfügbare EDB-Migrationsportal wurde mithilfe der mehr als 10-jährigen Erfahrung von EnterpriseDB im Bereich der Migration von Oracle-Datenbanken zum EDB-Postgres-Advanced-Server entwickelt. Das Migrationsportal bewertet rasch eine vorhandene Datenbank auf Kompatibilität mit dem Postgres Advanced Server und optimiert die erforderlichen Sanierungsschritte für eine erfolgreiche Konvertierung. Es analysiert und wandelt Definitionen, Tabellen, Ansichten, gespeicherte Vorgänge sowie Indizes um. Um eine 8-minütige Video-Demonstration zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.enterprisedb.com/migration-portal-demo; mehr zum Beta-Programm erhalten Sie auf https://www.enterprisedb.com/edb-postgres-migration-portal.

"Da unsere Kunden ihre Anwendungslandschaft modernisieren, beziehen wir die Aspekte Cloud und Open Source gleichermaßen als zentrale Punkte ein", sagt Gautam Khanna, Leiter des Global Open Source Center of Excellence bei Infosys. "EnterpriseDB ist ein geschätzter Partner von Infosys, wenn es darum geht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, Open-Source-Alternativen zu erforschen, die Datenbanken wie Postgres umfassen. Das neue Postgres-Migrationsportal von EDB stellt unseren Teams einen optimierten Ansatz zur Verfügung, anhand dessen alte Datenbanken zu EDB Postgres vor Ort und über die Cloud bewertet und migriert werden können."

EDB Postgres Ark erleichtert den Übergang zu Cloud-basierten Datenbankdiensten

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen Aktualisierungen zu EDB Postgres Ark an, die Self-Service-Datenbank-Bereitstellung und Verwaltung ermöglichen. Dabei wird es Organisationen ermöglicht, EDB-Postgres-Datenbanken auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder OpenStack-Cloud-Plattformen bereitzustellen und zu skalieren. EDB Ark fügt nun auch Vorlagen - definierte Konfigurationen - hinzu, die eine größere Flexibilität sowie die Kontrolle über Datenbankressourcen erlauben, indem Richtlinien implementiert werden, die unter anderem die Speicherzuweisung, Backups, Benutzerzugriffe, Server-Klassen und vieles mehr beinhalten. Es können zudem aktuell registrierte Nutzer durch die Integration mit Postgres Enterprise Manager (PEM), einem Bestandteil von Ark, bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Gemeinsam erleichtern diese neuen Funktionen die Verwaltung und bieten mehr Sicherheit - was beim Übergang zum Cloud-basierten Computing hilft.

EDB Postgres Containers für die Überschaubarkeit von großflächigen Einsätzen

Als weitere Option ermöglicht EDB Postgres Containers Organisationen mit großflächigen Implementierungen, die EDB Postgres Plattform vor Ort oder in der Cloud zu betreiben - dies ist besonders nützlich für die Auf- oder Abskalierung, um den Bedarf in der Entwicklung oder Produktion zu berücksichtigen.

"Im Bereich der Unternehmens-IT wird nach Lösungen gesucht, die einheitlich betrieben und verwaltet werden können, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder auf einer Cloud-Plattform betrieben werden," sagte Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, bei IDC. "EDB Postgres wurde dazu konzipiert, um Nutzern einer Open-Source-Datenbank genau diese Flexibilität zu ermöglichen."

Mit neuen Datenpaketen wird der Einsatz über drei Container für Datenmanagement/hohe Verfügbarkeit, Lese-Skalierbarkeit und Notfallwiederherstellung vereinfacht. Die Funktion der Notfallwiederherstellung wird mithilfe von EDB Postgres Backup und Recovery Tool (BART) neu hinzugefügt. Auch bei Einsätzen, im Rahmen derer auf Datenbankreplikate nur schreibgeschützt zugegriffen werden kann, wird die Skalierung dadurch verbessert, dass Lese-/Abfragelasten automatisch auf diese Replikate angepasst werden.

Mit EDB Containers können Unternehmen die EDB-Postgres-Plattform mithilfe jeglicher Kubernetes-basierten Container- Orchestrierungsplattform einsetzen und betreiben, darunter Red Hat OpenShift, IBM Private Cloud oder Amazon Elastic Container Service für Kubernetes (Amazon EKS). Die Container können als Clusterlösung mit geteiltem Speicher, hoher Verfügbarkeit, Lese-Skalierung und Überwachung betrieben werden. EDB-Container sind ohne zusätzliche Kosten für EDB-Postgres-Plattform-Abonnenten erhältlich.

Informationen zur EnterpriseDB Corporation

EnterpriseDB (EDB), das Datenbankplattform-Unternehmen für das digitale Geschäft, bietet eine erstklassige Open Source-basierte Datenplattform für neue Anwendungen, Cloud-Replatforming, Anwendungsmodernisierung und Ablösung von Altsystemen an. EnterpriseDB lässt sich in Unternehmenstechnologien und -infrastrukturen für Hybrid Cloud Management, Datenintegration und Daten-Warehousing integrieren. Unsere Kunden profitieren von der leistungsstärksten, zuverlässigsten, flexibelsten und kosteneffektivsten Open-Source-Plattform zur Datenverwaltung, die auf dem Markt verfügbar ist. EnterpriseDB hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf www.EnterpriseDB.com.

EnterpriseDB und Postgres Enterprise Manager sind eingetragene Markenzeichen der EnterpriseDB Corporation. EDB und EDB Postgres sind Marken der EnterpriseDB Corporation. Weitere Markenzeichen sind gegebenenfalls Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

