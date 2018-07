Axi auf Achse - der Antenne Charity-Roadtrip

Antenne-Hörer spendeten über 68.000 Euro - Danke Steiermark

Graz (OTS) - Eine Woche lang tourte Antenne-Muntermacher Thomas „Axi“ Axmann durch die Steiermark und sammelte Spenden, um der kleinen Lisa aus Spielberg den Kauf eines speziellen Duschrollstuhls zu ermöglichen. Die Hilfsbereitschaft der Steirer war so enorm, dass sich zusätzlich zum Rollstuhl noch eine Autoeinstiegshilfe sowie ein gut gefülltes Sparbuch für weitere Anschaffungen ausging.

Zu Beginn stand eine tiefgreifende Charity-Vision: Unter dem Motto „Axi auf Achse“ machte sich Antenne-Muntermacher Thomas Axmann vom Antenne Studio aus – ohne Auto, ohne Fahrrad, ohne Geld und ohne fixen Schlafplatz – auf den Weg, um der siebenjährigen Lisa und ihrer Mama den Alltag künftig zu erleichtern. Denn Lisa ist von Geburt an beeinträchtigt und benötigt einen speziell angefertigten Duschrollstuhl, für den der Familie jedoch das Geld fehlte – bis jetzt. Sechs Tage, mehr als 1.300 Kilometer und eine Spendensumme von genau 68.332 Euro später, sagen der Antenne-Muntermacher und vor allem Lisa und ihre Mama: Danke Steiermark!

Denn das Echo auf die Aktion „Axi auf Achse“ war groß und hat alle Hoffnungen weit übertroffen. Über tausend Steirer, die der Antenne-Moderator auf seinem Weg durch die Steiermark traf, spendeten für die Siebenjährige. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durch das Land, sodass sich nicht nur der Duschrolli, sondern auch eine spezielle Einstiegshilfe für das Auto ausgehen. „Mit mehr als 68.000 Euro ist ein unglaublicher Betrag zusammengekommen, der es ermöglicht, dass Lisa dank des neuen Rollstuhls und der Einstiegshilfe ihren Alltag künftig unbeschwerter erleben kann“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler.

Auf Charity-Roadtrip durch die ganze Steiermark

Während seiner Tour durch das Land war Thomas Axmann auf die tatkräftige Unterstützung der Steirer angewiesen. In den sechs Tagen hat „Axi“ auf seinem Charity-Roadtrip mehr als 1.300 Kilometer zurückgelegt. Dabei wurde er von Antenne-Hörern im Auto mitgenommen, die ihm auch einen Schlafplatz für die Nacht gaben sowie einen Beitrag für Lisa in Axis Spenden-Rucksack steckten. „Ich bin absolut überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dankbar für die vielen schönen Momente. Wir haben unser Ziel erreicht und geschafft, dass Lisa und ihre Mama in Zukunft ein sorgenfreieres Leben führen können“, meint Thomas Axmann dankbar.

Doch nicht nur Axis Wegbegleiter haben zu dieser unglaublichen Summe beigetragen, zahlreiche Firmen holten sich die Antenne-Spendenboxen oder unterstützten Lisa mit eigenen Aktionen. So stellte das Unternehmen Geero eines seiner E-Bikes für eine Versteigerung zur Verfügung und die Therme Loipersdorf fünf Thermenurlaube für Lisa und ihre Mama.

Zusätzlich bekommt die Familie ein zweckgebundenes Sparbuch mit den restlichen Spenden, das vom Verein ASNA Creative treuhändisch verwaltet wird. Dieses Geld wird in der Zukunft für weitere Anschaffungen dienen, um Lisas Mobilität und Alltag zu erleichtern. Vereinsobmann Sandro Werbanschitz: „Unfassbar was die Antenne-Hörer an Spenden zusammengetragen haben. Ich bin froh, dass es so viele Menschen gibt, die anderen helfen, damit wir zusammen so etwas Großartiges entstehen lassen können – und für Lisa freue ich mich besonders.“

Mehr Informationen über die Aktion sowie alle Bilder und Videos im Internet: www.antenne.at

