Helga Krismer, Grüne NÖ: 140 km/h sind 140km/h

NULL-Toleranzgrenze angesichts der Klimakatastrophe

St. Pölten (OTS) - Das hat Niederösterreich jetzt von einer gut ausgebauten Westautobahn: mit 140 km/h Plus Toleranzgrenze, somit insgesamt 147km/h in die Klimakatastrophe.“, beanstandet die Klubobfrau der Grünen NÖ, Helga Krismer. Das dieses Pilotprojekt nicht nur alle Autofahrer/innen auf der Teststrecke in höhere Lebensgefahr bringt sondern die Umwelt wie das Klima um vieles mehr belastet, war laut vieler Expertenmeinungen in der letzten Wochen durch die Medien zu erfahren.

Gerade deshalb fordert Helga Krismer :“ Die Landesregierung Niederösterreich möge sofort eine NULL-Toleranzgrenze für diesen Autobahnabschnitt in die Wege zu leiten. 140km/h sind 140km/h und sollen nicht noch mehr werden!“

