Clearpool unterzeichnet die erste Lizenzvereinbarung mit einem europäischen Broker, Atlantic Equities und stärkt seine Marktposition in Europa

New York (ots/PRNewswire) - Clearpool Group, ein Anbieter von ganzheitlichen elektronischen Handelslösungen, die für mehr Transparenz im Broker-Routing und bei der Ausführung unabhängiger Broker-Dealer-Dienstleistungen sorgen, gibt seine erste Lizenzvereinbarung mit einem in Europa ansässigen Broker, Atlantic Equities LLP, bekannt. Im Rahmen einer algorithmischen Handelspartnerschaft lizenziert Clearpool seine Infrastruktur für das algorithmische Managementsystem (AMS) an Atlantic Equities für seine europäischen institutionellen Kunden, die mit US-Aktien handeln.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung mit Atlantic Equities mit einem Lizenzvertrag vertiefen. Atlantic hat den Mehrwert der Plattform von Clearpool erkannt, denn sie deckt den unmittelbaren Bedarf an Technologien ab, mit denen Broker und ihre Buy-Side-Kunden die bestmögliche Ausführung gemäß MiFID II gewährleisten können.", erklärte Brian Schaeffer, Präsident von Clearpool. "Da wir unsere internationale Präsenz in Kanada ausbauen und unsere europäischen Beziehungen stärken, sind wir bestrebt, Atlantic Equites die Technologie und das Fachwissen zur Verfügung zu stellen, um weiterhin eine differenzierte elektronische Handelslösung aufzubauen."

Das cloudbasierte AMS von Clearpool transformiert den elektronischen Handel mit einer vollständig anpassbaren Suite von algorithmischen Handelstools, die vollständige Transparenz und Kontrolle von der Strategie bis zur Ausführung bietet. Die Partner von Clearpool erhalten die notwendigen Tools und Informationen, um mit ihren Kunden effektiv zusammenzuarbeiten. Dadurch sind Sie in der Lage, algorithmische Handelsstrategien anzupassen und zu optimieren und die Technologie umfassend zu verwalten.

"Wir freuen uns, mit Clearpool als dem ersten in Europa ansässigen Broker zusammenzuarbeiten und den Zugang zu seiner AMS-Plattform zu nutzen. Es ist seit langem eine unserer Prioritäten, unseren Kunden unabhängigen und ungestörten Zugang zu den US-Märkten zu bieten. Dank dieser einzigartigen Routing-Logik ist es uns nun tatsächlich möglich, dies umzusetzen. Es unterstreicht auch unsere Fähigkeit, unseren Kunden eine Best-Execution mit immer mehr Transparenz bereitzustellen", sagte Rupert Della-Porta, COO von Atlantic Equities. "Da wir die analytischen Kapazitäten von AMS immer stärker integrieren, sind wir zuversichtlich, dass wir mit dieser Lizenzvereinbarung unsere Kunden weiterhin von der Leistungsfähigkeit unseres Handelssystems überzeugen können und so unsere Beziehungen zu ihnen stärken."

Informationen zu Clerpool

Die 2014 gegründete Clearpool Group, Inc. mit Sitz in New York, ist ein Anbieter elektronischer Handelssoftware und unabhängiger Broker-Händler. Mit über 120 AMS-Kunden (algorithmisches Managementsystem), die etwa 2 % des US-Aktienmarktvolumens umsetzen, ermöglicht das fortschrittliche AMS von Clearpool den Marktteilnehmern eine qualitativ bessere Ausführung in einer sich entwickelnden Mikrostruktur und Wettbewerbslandschaft am Aktienmarkt.

www.clearpoolgroup.com

Informationen zu Atlantic Equities

Atlantic Equities ist ein US-amerikanisches Aktienbrokeruternehmen mit Sitz in London, das sich ausschließlich auf die Betreuung europäischer institutioneller Investoren konzentriert. Atlantic Equities führt mit seinen in Europa ansässigen Analysten eine fundamentale Bottom-up-Studie über mittelgroße und große US-Unternehmen durch und veröffentlicht sie. Wertpapier-Brokerage-Dienstleistungen werden in Europa über Atlantic Equities LLP angeboten, die von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird.

www.atlantic-equities.com

