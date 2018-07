Cool Down – Tausche heiße Wohnung gegen kühles Hotelzimmer

Im Steigenberger Hotel Herrenhof finden hitzegeplagte Wienerinnen und Wiener im August einen kühlen Zufluchtsort zum attraktiven Preis.

Wien (OTS) - Die Hitzewelle hat Wien fest im Griff. Die sogenannten Hundstage bringen uns wieder mehr als 30 Grad Celsius in der Stadt und coole Tipps gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Da es in vielen Wohnungen im Sommer heißer als im Freien ist, sind die Nächte für viele WienerInnen schweißtreibend und wenig erholsam.

Daher bietet das Steigenberger Hotel Herrenhof hitzegeplagten Bewohnern im August 2018 unter dem Motto „Cool Down – Tausche heiße Wohnung gegen kühles Hotelzimmer“einen kühle Abwechslung zu einem attraktiven Preis. Um 139.- Euro kann man im klimatisierten Hotelzimmer schlafen und ausgeruht in den nächsten Tag starten. Das Angebot richtet sich an alle Bewohner Wiens und Stadtrand (Umkreis 20 Kilometer) und gilt für 2 Personen im Doppelzimmer, oder für 1 Person im Einzelzimmer inklusive Frühstück.

Die kühle Abwechslung im beliebten Innenstadthotel in der Wiener Herrengasse beschert den Gästen nicht nur erholsame Nächte, sondern auch einen attraktiven Tapetenwechsel. So kann man trotz Alltag die Stadt aus einem neuen Blickwinkel erleben, einen coolen Drink in der Herrenhof Bar genießen und sich wie ein Urlauber in Wien fühlen.

Package Cool Down

€ 139,00 inkl. Frühstück im Doppelzimmer SUPERIOR oder im Einzelzimmer SUPERIOR

Buchbar direkt im Hotel unter 01 534 04 800, oder per Mail an reservations @ herrenhof-wien.steigenberger.at, mit dem Kennwort „Cool Down“

Beim Check-In ist Wohnsitznachweis vorzulegen

Check in ab 15:00 Uhr, Check out bis 12:00 Uhr

Stornierung kostenfrei bis 18:00 Uhr am Anreisetag

Buchbar bis 31.08.2018 (Anreise bis 02.09.2018)

Rückfragen & Kontakt:

pr.com PR- und Medienberatungs GmbH

Angela Pengl-Böhm

+ 43 1 595 44 33 22

apb @ pr-com.at

www.pr-com.at