Digitale ATLAS-Verstärker werden mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten jetzt noch flexibler

Westford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - AACC 2018 -- Performance Motion Devices, Inc., ein Anbieter von innovativen und hochleistungsfähigen integrierten Schaltungen, Platinen und antriebsbasierten Motion-Control-Lösungen für OEMs auf der ganzen Welt, gab heute bekannt, dass sein ATLAS® Digital Amplifier, der über die branchenweit höchste Leistungsdichte verfügt, ab sofort mit Mikroprozessoren von Drittanbietern oder FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) via SPI (Serial Peripheral Interface) verwendet werden kann.

Performance Motion Devices kommt dem Bedarf seiner Kunden mit zusätzlichen Motion-Control-Optionen entgegen

Die ursprünglich für den Einsatz mit den hauseigenen Magellan® Motion-Control ICs von Performance Motion Devices konzipierten digitalen ATLAS-Verstärker können ab jetzt über SPI mit Controllern von Drittanbietern kommunizieren, was die Einsatzmöglichkeiten von ATLAS ganz erheblich erweitert. Die digitalen Verstärker eignen sich für Robotik, Medizintechnik, Laborgeräte, wissenschaftliche Instrumente, Lüfter- und Pumpensteuerung, präzise Bewegungssteuerung und industrielle Motorsteuerung.

"Die neuen Controller-Optionen ergänzen die bereits außerordentliche Kombination aus hoher Leistungsdichte, Digital Current Loop und IoT-Funktionalität, die ATLAS-Verstärker so einmalig macht. Dies resultiert in einem performancestarken Verstärker, der sich in einem erweiterten Spektrum von Motion-Control-Anwendungen einsetzen lässt", sagt Chuck Lewin, President und CEO von Performance Motion Devices. "Wir nutzen hier eine klare Chance, unsere Kunden besser zu bedienen und die Marktdurchdringung unseres digitalen Verstärker-Modells ATLAS deutlich zu erhöhen".

Die digitalen ATLAS-Verstärker sind kompakte Einachsen-Module, die hochperformante Drehmomentregelung für bürstenbehaftete sowie bürstenlose Gleichstrommotoren und Schrittmotoren liefern. Die ATLAS-Versionen verfügen über die höchste Leistungsdichte der Branche und sind in den Leistungskonfigurationen 75W, 250W, und 500W in zwei Modulgrößen erhältlich: 27 x 27 x 13mm, und 39 x 39 x 15mm. Für zusätzliche Flexibilität können die ATLAS-Package-Optionen je nach Kundenwunsch vertikal oder horizontal auf eine Leiterplatte montiert werden.

ATLAS-Verstärker integrieren eine feldorientierte Regelung (Field-Oriented Control, FOC) mit Digital Current Loop, was für eine fein abgestimmte Motorstromregelung und eine geringere Leistungsaufnahme und Geräuschentwicklung sorgt. Die Verstärker können außerdem umgehend IoT-Informationen wie Soll-Strom versus tatsächlicher Strom, Temperatur, Busspannung etc. aufzeichnen, was Host-Prozessor-Zugriff auf kritische Motion-Control-Parameter ermöglicht. Diese Funktion erlaubt Technikern, die Systemleistung zu überwachen und Probleme, bevor sie auftreten, proaktiv anzugehen.

Die digitalen ATLAS-Verstärker werden aus einer einzigen Versorgungsspannung gespeist und bieten automatischen Schutz vor Überstrom sowie Unter- und Überspannung, und auch Übertemperatur- und Kurzschlussschutz. Zu den erweiterten ATLAS-Funktionen zählen außerdem programmierbare Verstärkungsparameter und Performance-Trace. Die ursprünglich für die nahtlose Integration mit den Magellan Motion-ICs von Performance Motion Devices konzipierten Verstärker können nun auch mit FPGAs, digitalen Signalprozessoren oder universellen Mikroprozessoren verwendet werden.

Informationen zu Performance Motion Devices, Inc.

Performance Motion Devices, Inc. stellt innovative und hochleistungsfähige integrierte Schaltungen, Platinen und antriebsbasierte Motion-Control-Lösungen für Hersteller und OEMs auf der ganzen Welt bereit. Die Technologie des Unternehmens, die heute mehr als 6 Millionen Motoren steuert, steht für die ausgewiesene Motion-Control-Expertise von Performance Motion Devices, Inc., die Entwürfe vereinfacht, Fertigungskosten und Produktionsrisiken senkt und Kunden ermöglicht, ihre Produkte zügig auf den Markt zu bringen. Die Lösungen von Performance Motion Devices werden zur Steuerung von sowohl bürstenbehafteten als auch bürstenlosen Gleichstrommotoren und Schrittmotoren in den Bereichen Medizintechnik, Laborautomation, Robotik, 3D-Druck, Entertainment und Halbleiter-Automation eingesetzt. Motion control at its core.(TM)

© 2018 Performance Motion Devices, Inc.

Magellan und Atlas sind eingetragene Marken von Performance Motion Devices, Inc. #PR1807B v.1

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/724470/PMD_Atlas_Digital_Amplifiers_Family.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724471/PMD_Logo.jpg

