Wiener Neustadt und Land NÖ starten größte Sprach- und Integrationsoffensive vor Schuleintritt in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Mit einer neuen Sprach- und Integrationsoffensive nehmen sich die Stadt Wiener Neustadt und das Land Niederösterreich einem Thema an, das Wiener Neustadt laufend bewegt: die Problematik mangelnder Deutschkenntnisse in Kindergärten und Volksschulen. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Neustädter Verein „Startklar“ werden künftig bereits vor Schuleintritt Deutschkurse für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren angeboten. Insgesamt stehen Plätze für über 1.000 Kinder und somit für jedes potentiell betroffene Kind zur Verfügung.

„Die Anzahl an Personen mit nicht-deutscher Muttersprache ist in Österreich, speziell auch in Niederösterreich und Wiener Neustadt in den letzten Jahren stark gestiegen. Wir haben in Wiener Neustadt einen Migrationsanteil von knapp einem Viertel, was vor allem in den Kindergärten und Volksschulen eine große Herausforderung darstellt – einerseits für die Pädagoginnen und Pädagogen, andererseits für die Kinder selbst“, so Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz, „Ziel dieser Sprachoffensive ist es nun, über die Sprachkenntnisse der Kinder eine gelungene Integration und eine Trendwende herbeizuführen, und damit dieses Problem zu lösen.“

Landesrat Gottfried Waldhäusl: „Für uns seitens des Landes Niederösterreich ist diese Sprach- und Integrationsoffensive nicht nur ein Pilotprojekt sondern der Beginn einer neuen Ära. Mit der Stadt Wiener Neustadt, in der die Problematik mit Kindern nicht-deutscher Muttersprache sehr präsent ist, und dem Verein ‚Startklar‘, der auf diese Problematik spezialisiert ist, haben wir hier optimale Voraussetzungen, damit aus einem Pilotprojekt ein Musterprojekt werden kann – denn über die Vermittlung von Sprache werden auch Werte vermittelt und damit ein geordnetes Zusammenleben gesichert.“

MMag. Janine-Isabelle Fischer vom Verein „Startklar“ zum Projekt:

„Ziel ist die sprachliche Förderung von Kindern nicht-deutscher Muttersprache in Form von spielerischen Deutschkursen. Unsere Kursleiterinnen haben dabei sowohl pädagogischen als auch sprachwissenschaftlichen Hintergrund – unterteilt in drei Altersgruppen werden die Kinder mithilfe kindgerechter, moderner und abwechslungsreicher Unterrichtsmethoden sowie an das Lernziel angepassten Unterrichtsunterlagen sowohl an den alltäglichen als auch den schulischen Kontext herangeführt.“

Eine Anmeldung für die Deutschkurse ist ab sofort möglich. Diese umfassen drei Durchgänge mit jeweils 10 Wochen und einer 90-minütigen Einheit pro Woche. Das Land fördert die ersten 10 Einheiten mit 55 Euro (Selbstbehalt 40 Euro), die zweiten 10 Einheiten mit 45 Euro (Selbstbehalt 50 Euro).

Details zum Projekt

• Zielgruppe: Zielgruppe sind Kleinkinder mit nicht-deutscher Muttersprache im Alter von 2-6 Jahren, die wöchentlich je 90 Minuten an den standardisierten Sprachförderstunden bei „Startklar“ teilnehmen. Die Kinder werden nach Altersstufe in Kleingruppen geteilt, maximal 10 Kinder sollen in einer Gruppe sein, die von ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen mit der Zusatzausbildung „Deutsch als Zweit-/Fremdsprache“ betreut werden.

• Inhalte der Deutschkurse: In den Sprachförderstunden werden neben der deutschen Sprache auch spezifische Themenbereiche wie Feste in Österreich, Traditionen, Geschlechterrollen und andere Themen altersgerecht und spielerisch vermittelt. Das Lehrmaterial variiert dabei je nach Altersstufe.

• Durchführung des Projekts: Der Projektzeitraum erstreckt sich von September 2018 bis Dezember 2019, in diesem Zeitraum sollen laufend drei Gruppenkurse (pro Altersgruppe ein Kurs) mit 10 Kindern pro Gruppe stattfinden. Jeder Kurs findet einmal pro Woche für 90 Minuten statt.

