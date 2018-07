Qtum 2018 Hackathon - ein virtuelles Event auf globaler Ebene

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der Qtum 2018 Hackathon ist eine globale virtuelle Veranstaltung, bei der kreative und andere großartige Ideen ins Leben gerufen werden. Schließen Sie sich beim Qtum Hackathon Entwicklern aus aller Welt an.

Beim Qtum 2018 Hackathon werden die führenden Köpfe aus aller Welt dazu eingeladen, die nächste Welle von dezentralen und Open-Source-Anwendungen zu erstellen. Gemeinsam können wir durch die Blockchain-Wirtschaft den Look von digitalem Inhalt, Unterhaltung, Identifizierung und mehr ändern.

Vernetzen Sie sich mit Qtum und Blockchain-Experten, erleben Sie neue Features direkt bei Freigabe und nehmen Sie am Hackathon jederzeit vor dem endgültigen Stichtag teil, um sich Ihre Chance auf einen Gewinn von bis zu 500.000 USD in Qtum-Token zu sichern. Einschließlich der Reisekosten zur Devcon 2018 in San Francisco und virtueller Inkubation, um Ihrer DApp zum Wachstum zu verhelfen.

Die Hacker des Qtum Hackathon stehen der Herausforderung gegenüber, die Vergütungsmethode von Qtum, Smart Contract, zu verwenden, um eine bedeutungsvolle DApp zu entwickeln, die in der heutigen dezentralen Welt benötigt wird, und/oder für Qtum Tools zur Infrastruktur-Entwicklung zu bauen. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Entwickler werden eingeladen, sich mit Teams von bis zu fünf Mitgliedern zu bewerben und bis zum 16. September 2018 Ihre Demos einzureichen. Registrieren Sie sich jetzt auf: https://devcon.qtum.org

Informationen zu Qtum

Qtum ist eine Plattform für Blockchain-Anwendungen. Im Wesentlichen kombiniert Qtum die Vorteile von Bitcoin Core, ein Account Abstraction Layer, das mehrere virtuelle Maschinen zulässt, und Proof-of-Stake-Konsensprotokoll, das sich an industrielle Anwendungsfälle richtet. Die Qtum Foundation, mit Hauptsitz in Singapur, ist das Entscheidungsgremium, das für die Projektentwicklung verantwortlich ist. Erfahren Sie mehr auf www.qtum.org.

