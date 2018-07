DouxMatok und Südzucker verkünden Partnerschaft zur Herstellung und Vermarktung einer innovativen Technologie zur Zuckerreduzierung in Europa

Tel Aviv, Israel und Mannheim, Deutschland (ots/PRNewswire) -

Um den Bedürfnissen sowohl der Industrie als auch der Verbraucher gerecht zu werden, müssen neue Produkte ohne geschmackliche Kompromisse mit deutlich weniger Zucker auskommen

Südzucker, Europas führender Produzent von Zucker und zuckerbasierten Produktlösungen, und DouxMatok, Entwickler einer neuen Technologie für optimierte Geschmacks- und Aromawahrnehmung, gaben heute ihre Partnerschaft zur Vermarktung einer neuen Zuckerreduktions-Technologie in Europa bekannt. Die neue Partnerschaft wird die Bemühungen der Nahrungsmittelindustrie zur Senkung des Zuckergehalts in Lebensmitteln unterstützen. Der Zucker von DouxMatok, der europäischen und US-amerikanischen gesetzlichen Vorgaben entspricht, kann, ohne dass sich die Wahrnehmung der Süße ändert, den Zuckergehalt in verschiedenen Nahrungsmitteln um bis zu 40 % senken. Bei dieser patentierten Technologie werden Zuckermoleküle auf einen mineralischen Trägerstoff aufgebracht, um den Zuckereinsatz zu optimieren. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Süßewahrnehmung, die den Einsatz von weniger Zucker ermöglicht.

DouxMatok und Südzucker haben vor kurzem eine Absichtserklärung über die Produktion, die gemeinsame Vermarktung und den Vertrieb von DouxMatok-Zucker an Kunden in Europa unterzeichnet. Die Partnerschaft soll Lebensmittelunternehmen helfen, dem zunehmenden Verbraucherwunsch nach einer ausgewogener Ernährung und dem anhaltenden Druck europäischer und nationaler Behörden zur Senkung des Zuckergehalts in Lebensmitteln gerecht zu werden. Gleichzeitig soll eine Lösung angeboten werden, die in sensorischer Hinsicht keinerlei Kompromisse erfordert. Die beiden Unternehmen konzentrieren sich zurzeit auf die industrielle Technologie zur Skalierung von Produktionskapazitäten. Als Anwendungsfelder eignen sich einen Vielzahl von Produkten inklusive Schokolade, süße Brotaufstriche, Kekse, süße Backwaren, Schokoriegel und Zuckerwaren. Darüber hinaus werden Hersteller mittels Know-How im Bereich Anwendungstechnik unterstützt und durch Empfehlungen für ernährungsphysiologisch vorteilhafte Produktrezepturen beraten. Südzucker und DouxMatok werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 erste kommerzielle Mengen produzieren.

"Wir sehen diese Kooperation als ein Vertrauensbeweis des führenden europäischen Zuckerunternehmens in die Nutzung dieser innovativen Technologie für den zielgerichteten, optimierten Einsatz von Zucker," sagte Eran Baniel, CEO und Mitbegründer von DouxMatok. "Die großartigen Synergien beider Unternehmen werden täglich sichtbar: Bei den gemeinsamen Anstrengungen den Produktionsmaßstab zu skalieren sowie den laufenden Vorbereitungen für Vermarktung und Vertrieb. Wir von DouxMatok möchten eine Vorreiterrolle beim gezielten Einsatz von Geschmacks- und Lebensmittelzutaten wie etwa Zucker übernehmen, damit sowohl Lebensmittelproduzenten also auch Konsumenten weiterhin genau den gleichen Zuckergeschmack genießen können, allerdings mit einem besseren und gesünderen Nährwertprofil. Wir freuen uns sehr, dass wir für die Markteinführung Südzucker als europäischen Partner gewonnen haben und unsere Vision gemeinsam umsetzen können."

Randolf Burisch, Leiter des Geschäftsbereichs Zucker/Verkauf von Südzucker, erläutert: "Die Südzucker-Gruppe bietet seit Jahren Lösungen zur Zuckerreduktion an. Für uns ist es selbstverständlich auf relevante Trends und wichtige Konsumentenbedürfnisse zu reagieren und unseren Kunden dafür überzeugende Lösungen anzubieten. Die innovative Zuckerreduktions-Technologie von DouxMatok ist eine logische Ergänzung unseres breiten Produktportfolios. Im Bereich Reformulierung und in der Neuproduktentwicklung werden sich für unsere Kunden vielfältige neue Möglichkeiten eröffnen. Wir erachten die Zusammenarbeit mit DouxMatok als sehr vielversprechend und freuen uns schon bald diese neue Produktlösung in Europa anbieten zu können."

Die Nachfrage nach zuckerreduzierten Produkten steigt rasch, wodurch über 60 Prozent der Verbraucher eine gesündere und ausgewogenere Ernährung anstreben, ohne jedoch grundsätzlich auf Zucker zu verzichten. Die Umsetzung dieses Wunsches bleibt für Hersteller eine Herausforderung, insbesondere für feste, trockene Lebensmittelprodukte. Die Lösung von DouxMatok ist völlig neuartig, da sie unter Verwendung bekannter Verfahrenstechnik die Möglichkeit bietet Zucker zu reduzieren und dennoch ein Weißzucker-äquivalentes Süßeprofil zu garantieren. Die Fähigkeit der DouxMatok-Technologie, die gewünschte Süße beizubehalten und gleichzeitig den Zuckergehalt um bis zu 40 % zu senken, wurde von externen Parteien inkl. großen Lebensmittelkonzernen unabhängig voneinander getestet und bestätigt.



Über die Südzucker-Gruppe



Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position. Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter: http://www.suedzucker.com



Über DouxMatok



DouxMatok ist Vorreiter in der Entwicklung zielgerichteter Aromatisierungstechnologien und verbessert gleichzeitig das Nährwertprofil von Lebensmitteln. Die durch 14 Patente geschützte Lösung zur Zuckerreduktion maximiert die Effizienz der Zuckerabgabe an die Geschmacksrezeptoren im Mund wodurch die Wahrnehmung der Süße von Zucker verbessert wird. Das ermöglicht eine signifikante Zuckerreduktion ohne Beeinträchtigung von Geschmack, Textur und Aussehen. Die von multinationalen Lebensmittelkonzernen und Fachgremien durchgeführten Tests haben bestätigt, dass sich der Zuckergehalt in Produkten ohne sensorische Kompromisse mit um bis zu 40 % reduzieren lässt. Im Juni 2018 belegte DouxMatok Platz 8 bei DISRUPT100, den 100 disruptivsten und einflussreichsten Startups weltweit. Lux Research bewertete Anfang 2018 die Technologie von DouxMatok zur Zuckerreduktion besser als alle anderen neuen und verfügbaren Alternativtechnologien. Weitere Informationen unter: href="http://www.douxmatok.com">http://www.douxmatok.com

