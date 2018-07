Suche nach Zeugen: 2-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt - Fahrerflucht

Wien (OTS) - Datum: 30.07.2018

Uhrzeit: 18:05 Uhr

Adresse: 23., Triester Straße 279

Am 30. Juli 2018 um 18.05 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ge-kommen. Nach ersten Erhebungen lief ein 2-jähriges Kind vom Gehsteig kommend auf die Fahrbahn der Triester Straße. Im selben Moment lenkte eine unbekannte Frau ihr Fahrzeug in Richtung stadteinwärts. Sie erfasste das Kind mit der rechten vorderen Seite ihres Autos, bremste kurz nach dem Unfall ab, setzte ihre Fahrt dann aber ohne stehenzubleiben fort. Die 2-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr.

Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Amtshandlung übernommen. Hinweise, Zeugen oder Informationen zur derzeit unbekannten Lenkerin (ca. 40-50 Jahre alt), die zum Unfallzeitpunkt mit einem weißen KIA-Cee`d (5-Türig) mit Wiener Kennzeichen unterwegs gewesen sein dürfte, werden an die Landesverkehrsabteilung Wien unter der Telefonnummer 01-31310-32481 oder Durchwahl 32482 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at