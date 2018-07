Frau attackiert nach Zechbetrug Polizisten

Wien (OTS) - Datum: 30.07.2018

Uhrzeit: 22:30 Uhr

Adresse: 13., Lainzer Straße

Da eine 46-Jährige ihre Zeche von 20,90 Euro nicht bezahlen wollte, wurde am 30. Juli 2018 um 22.30 Uhr die Polizei in ein Lokal in die Lainzer Straße gerufen. Die offensichtlich stark alkoholisierte Frau begann die Beamten zu beschimpfen und mit Schlägen zu attackieren. Eine Polizistin erlitt leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst aber weiter versehen. Die 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

