Sexuelle Belästigung und Schwere Nötigung in Lokal

Wien (OTS) - Datum: 31.07.2018

Uhrzeit: 00:20 Uhr

Adresse: 15., Mariahilfer Gürtel

Ein 27-Jähriger fasste am 31. Juli 2018 um 00:20 Uhr einer Frau in einem Lokal am Mariahilfer Gürtel an das Gesäß. Als ein Sicherheits-Mitarbeiter den Mann aus dem Lokal verwies, bedrohte er ihn mit dem Erschießen, sollte er nicht wieder hineingelassen werden. Der Beschuldigte konnte bis zum Eintreffen der Beamten angehalten und in weiterer Folge vorläufig festgenommen werden.

