Schüsse auf Wohnungstüre und versuchter Selbstmord

Wien (OTS) - Datum: 31.07.2018

Uhrzeit: 00:30 Uhr

Adresse: 22., Steigenteschgasse

Eine 27-jährige Frau verständigte am 31. Juli 2018 um 00.30 Uhr die Polizei, da ihr ebenfalls 27-jähriger Ex-Freund vor ihrer Wohnungstüre in der Steigenteschgasse stand und sie Schüsse hören konnte. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte zuvor mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe auf die Türe und sich anschließend selbst in den Kopf schoss. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, es besteht Lebensgefahr. Die Frau wurde nicht verletzt.

