Nachtrag: Lichtbild-Veröffentlichung zu versuchtem Mord vom 23.07.2018

Wien (OTS) - Datum: 23.07.2018

Uhrzeit: 19:53 Uhr

Adresse: 10., Neilreichgasse 29

Wie bereits berichtet ist es am 23. Juli 2018 gegen 20.00 Uhr zu einem Streit und einer Messerattacke in der Neilreichgasse gekommen. Ein derzeit unbekannter Täter stach einem 38-Jährigen in den Brustbereich und als der Mann bereits am Boden lag, versuchte der Beschuldigte erneut auf ihn einzustechen. Durch die Abwehrbewegung wurde das Opfer auch noch an der Hand verletzt. Auch die 28-jährige Lebensgefährtin des Mannes wurde im Zuge der Auseinandersetzung an der Hand verletzt. Der Täter ergriff die Flucht.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Panzenböck, unter der Telefonnummer 01-31310-57120 bzw. Durchwahl: 57800 erbeten.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 30-35 Jahre, ca. 170-175cm groß, schlanke, durchtrainierte Figur, sehr kurze, rasierte schwarze Haare mit Geheimratsecken, schwarz bekleidet.

An beiden Armen tätowiert, rechte Armbeuge eine Art Achterschleife mit Spitz, an den beiden Oberarmen rückseitig vermutlich dunkelblaue oder schwarze Schriftzeichen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at