Leica Biosystems Aperio LV1 IVD für Remote Gefrierschnitt- und Telepathologie Zugelassen*

Vista, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Leica Biosystems, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für pathologische Workflows, hat heute bekannt gegeben, dass sein Telepathologiesystem mit Live-Ansichtsfunktion, das Aperio LV1 IVD, ab sofort für die Diagnose auf dem Bildschirm in Europa**, Kanada, Australien und Neuseeland eingesetzt werden kann.

Dieses kompakte digitale Pathologiesystem mit einer Kapazität von 4 Objektträgern lässt sich wie ein herkömmliches Mikroskop steuern, bietet jedoch zahlreiche digitale Vorteile. Die Live-Ansicht mit Robotersteuerung ermöglicht die Echtzeit-Telepathologie via Remote-Zugriff auf Objektträger in weniger als 15 Sekunden. Darüber hinaus kann das System als Scanner für ganze geringvolumige Objektträger genutzt werden, und dank der kleinen Stellfläche lässt es sich einfach in Labore mit begrenztem Platz unterbringen.

Mit der CE-Kennzeichnung als In-vitro-Diagnostikum sowie der Registrierung durch Therapeutics Goods Administration (TGA) und Health Canada können Kunden in Europa, Australien, Neuseeland und Kanada das Aperio LV1 IVD jetzt zur diagnostischen Betrachtung von Gefrierschnitten und herkömmlichen histologischen FFPE-Objektträgern verwendet werden.

"Diese Registrierungen ermöglichen es unseren Kunden, das Aperio LV1 IVD für die klinische Diagnose als Teil ihrer täglichen Arbeitsabläufe in der anatomischen und chirurgischen Pathologie zu verwenden", erklärt Jerome Clavel, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs der pathologischen Bildgebung bei Leica Biosystems. "Der digitale Echtzeit-Zugriff auf Objektträger ist für Pathologen von entscheidender Bedeutung, um Gefrierschnitten remote von ihrem Büro oder einem anderen Ort aus zu beurteilen und Auswertungen von Objektträgern bereitzustellen."

Die in den vorliegenden Informationen angesprochenen klinischen Einsatzmöglichkeiten wurden von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA weder freigegeben oder genehmigt noch sind die Produkte in den Vereinigten Staaten erhältlich.

Das ist Leica Biosystems:

Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Workflow-Lösungen und Automation, das jeden Schritt in den Workflow integriert. Als einziges Unternehmen, das den Workflow von der Biopsie bis zur Diagnose abdeckt, sind wir in der einzigartigen Position, die Barrieren zwischen diesen einzelnen Schritten zu überwinden. Unsere Mission "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives" steht im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur. Unsere einfach anzuwendenden und stets zuverlässigen Angebote sorgen für eine effizientere Gestaltung von Arbeitsabläufen und erhöhen die Diagnosesicherheit. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in Nussloch, Deutschland.

* Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s, Team Viewer-Software (v10) und Aperio LV1 IVD-Konsolensoftware (v4.0) mit einem im Tray geladenen Objektträger erforderlich. Die 15 Sekunden beginnen, sobald in der Team Viewer-Software "Log On" (Anmelden) ausgewählt wurde.

**Das Aperio LV1 IVD ist ab sofort ausschließlich in bestimmten europäischen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Leica Biosystems-Vertreter.

Rückfragen & Kontakt:

Courtney Hill, Global Brand Marketing Specialist

Tel.: 847-405-7041

E-Mail: LBS-GlobalMarketing @ leicabiosystems.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/724521/Jerome_LV1_AT2.jpg