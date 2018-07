Planetarium Wien: Gratis VR-Brille zur Show im Planetarium

Das Universum ist nicht nur in der Kuppel des Planetariums

Wien (OTS) - Mit dem Kauf einer Eintrittskarte um 9 Euro erhält jede Besucherin und jeder Besucher eine hochwertige Zeiss VR One plus Brille sowie einen Folder mit Informationen über spannende Inhalte gratis dazu. „Das Planetarium möchte mit dieser Aktion zur Digitalisierung der Stadt Wien beitragen“, so Gruber, „Durch ein VR-Erlebnis kann Bildung lebendiger und spannender gestaltet werden. Man kann die Menschen an Orte bringen, die entweder zu gefährlich sind oder deren Besuch zu teuer wären. Es können Erfahrungen gemacht werden, die man normalerweise nicht erleben kann. Durch dieses Erleben werden Zusammenhänge des Wissens besser und nachhaltiger begreifbar.“

Im Planetarium werden Sterne an die Kuppel projiziert und erklärt, wie der Kosmos funktioniert. Mit einer VR-Brille kann dieser Eindruck aber noch massiv verstärkt werden: „Erleben Sie einen Raketenstart in einer Sojus-Kapsel aus Sicht eines Astronauten, fliegen Sie zu anderen Sternen und schweben dabei durch das Universum oder beobachten Sie ein Atom aus der Größe eines Protons“, beschreibt Direktor Werner Gruber die Möglichkeiten der Virtual Reality-Brille. „Das Ganze ist gefahrlos, spannend und dabei werden naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklärt. Bildung vom Feinsten.“, sagt Gruber.

Die Aktion gilt für alle Shows am Mittwoch im August um 18 Uhr im Planetarium der Stadt Wien. In der Show werden die fünf schönsten Sternbilder des Sommerhimmels gezeigt, wie man sie findet und welche Geheimnisse sich dahinter verstecken.

Mehr Information und Anmeldung unter: www.planetarium-wien.at sowie unter 01/89174-150000. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Kieneswenger Klaus

Programmmanager

Planetarium der Stadt Wien, Kuffner- und Urania Sternwarte

Tel.: +43 1 89 174 150 125

E-Mail: klaus.kieneswenger @ vhs.at



Catharina Gruidl

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699/189 17 758

E-Mail: catharina.gruidl @ vhs.at