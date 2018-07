AVISO: 50 Jahre Niederschlagung des Prager Frühlings

Konferenz des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung am 9. August in St. Pölten – Themenschwerpunkt: Niederösterreich und der Prager Frühling

Wien (OTS) - In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 marschierten Truppen von Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei ein. Sie beendeten damit gewaltsam die Reformbewegung der tschechoslowakischen KP-Führung unter Alexander Dubček. Der „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ wurde brutal unterdrückt. Die Militäraktion spaltete die kommunistische Welt und weckte in der österreichischen Bevölkerung Befürchtungen vor einem Einmarsch auch in Österreich.

Anlässlich des 50. Jahrestags der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ veranstalten das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung (BIK) und das NÖ Institut für Landeskunde in Kooperation mit dem Davis Center for Russian and Eurasian Studies der Harvard Universität eine wissenschaftliche Tagung in St. Pölten. Auf dieser international besetzen Konferenz ziehen HistorikerInnen Bilanz über den Stand der Forschung und widmen sich insbesondere den Ereignissen und Stimmungen vor 50 Jahren in Niederösterreich. Teil der Tagung ist auch eine Spezialführung zum Thema durch das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich.

Die Konferenz „Vor 50 Jahren: Die Niederschlagung des ‚Prager Frühlings‘ 1968“ findet am Donnerstag, 9. August 2018 in der NÖ Landesbibliothek (Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten) statt und dauert von 9:00 bis 17:30 Uhr.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Anmeldung für Medien-VertreterInnen: bik-graz @ bik.ac.at

Datum: 09.08.2018, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: NÖ Landesbibliothek

Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten, Österreich

Url: http://www.bik.ac.at/registrierung-veranstaltung-prager-fruehling

Rückfragen & Kontakt:

Doz. Mag. Dr. Peter Ruggenthaler

Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Schörgelgasse 43

8010 Graz

Tel. 0316 82 25 00-13

peter.ruggenthaler @ bik.ac.at

www.bik.ac.at