Gerald Gregor neuer Leiter für die Sparte Financial Lines bei Chubb in Österreich (FOTO)

Wien, Österreich (ots) - Gerald Gregor (48) hat mit sofortiger Wirkung die Rolle des Line Managers für den Bereich Financial Lines bei Chubb in Wien übernommen, wie der Versicherer heute bekannt gab.

In dieser Funktion wird Gregor das bestehende Portfolio in den Sparten Financial Lines und Cyber weiter ausbauen sowie die Entwicklung innovativer Versicherungslösungen vorantreiben.

Der akademisch geprüfte Versicherungskaufmann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Industrieversicherungen. Seine Karriere startete er bei der Generali Versicherung AG. Zuletzt war er bei der Zürich Versicherungs-AG als Manager für den Bereich Versicherungstechnik Nicht-KFZ-Sparten tätig.

"Mit Gerald Gregor haben wir einen führenden Experten der Versicherungsbranche gewonnen. Mit seinen Markt- und Fachkenntnissen, seiner Serviceorientierung sowie seinen ausgezeichneten Kontakten werden wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Maklerpartnern sowie das Wachstum der Sparten fortsetzen", erklärt Walter Lentsch, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Österreich.

