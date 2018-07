Bauarbeiten für Ortsdurchfahrt Hetzmannsdorf sind abgeschlossen

Verkehrssicherheit erhöht und Ortsbild verschönert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Ortsdurchfahrt von Hetzmannnsdorf in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) wurde in zwei Bauabschnitten verkehrssicher ausgebaut und neu gestaltet. Bedingt durch die aufgetretenen Schäden entspricht die Fahrbahn der Landesstraße L 1106 im Ortsgebiet von Hetzmannsdorf nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Weiters gibt es im Ortsgebiet keine geordneten Abstellflächen und die Gehsteige fehlen zur Gänze. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Harmannsdorf entschlossen, die Ortsdurchfahrt von Hetzmannsdorf im Zuge der Landesstraße L 1106 auf einer Gesamtlänge von rund 500 Metern in zwei Bauabschnitten neu zu gestalten.

Im vorigen Jahr wurden von der Kreuzung der L 1104 mit der L 1106 Richtung Süden auf einer Länge von rund 200 Metern die Straßenbauarbeiten durchgeführt. Nun konnten die restlichen Arbeiten bis zum südlichen Ortsende abgeschlossen werden. Dabei wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 1106 entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen auf 5,6 Meter verbreitert. Für die Fußgänger erfolgte westseitig der Landesstraße L 1106 die Errichtung durchgehender Gehsteige. Zahlreiche neue Abstellflächen bieten nun ausreichend Platz für den ruhenden Verkehr. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Grünraumgestaltung gelegt. Rund 750 Quadratmeter Grünflächen am Straßenrand geben dem Ort ein harmonisches und natürliches Äußeres.

Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Korneuburg gemeinsam mit Baufirmen aus der Region durch. Die Gesamtkosten für beide Abschnitte betragen rund 290.000 Euro, wovon rund 180.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 110.000 Euro von der Marktgemeinde Harmannsdorf übernommen werden.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

