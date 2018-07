GAC Motors Vorzeigemodelle GA8 Sedan und GS8 SUV feiern Premiere in Aserbaidschan

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führende Automarke, hat sein Star-Duo GA8 Sedan und GS8 SUV offiziell auf dem aserbaidschanischen Markt vorgestellt. Dort haben die Kunden jetzt eine größere Auswahl an Oberklassemodellen, und GAC Motor beschleunigt damit seine globale Markenentwicklung.

Qualität auf Weltklasseniveau treibt internationale Markenentwicklung voran

Die beiden Vorzeigemodelle von GAC Motor - der GA8 und GS8 - stehen für chinesische Spitzenleistung bei Entwicklung und Fertigung von Automobilen und haben dazu geführt, dass das Unternehmen verstärkt das Premiumsegment bedient.

GA8 und GS8 überzeugen in Design und Konstruktion und sind ideale Kandidaten für diesen Markt. Aserbaidschan liegt im südlichen Teil des Kaukasus und ist von massiven Gebirgsketten mit großen klimatischen und geografischen Unterschieden umgeben. Aus diesem Grund legen die lokalen Konsumenten großen Wert auf dynamische Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit. GAC Motors hochwertige Produkte garantieren eine zuverlässige Leistung unter wechselnden Straßen- und Wetterbedingungen.

In Schwellenmärkten wie Aserbaidschan steigt die Nachfrage nach neuartigen und gut ausgestatteten Oberklassemodellen. GAC Motor füllt aber nicht nur Marktlücken, sondern treibt gleichzeitig seine globale Expansionsstrategie voran.

Der GA8 ist ein Bestseller unter den chinesischen Luxuslimousinen und ein Paradebeispiel für die chinesische Highend-Fertigungsindustrie. Neben ihrem noblen Außendesign überzeugt die Limousine durch Funktionalität und Fahrkomfort, unter anderem mit folgenden Merkmalen:

komplett neuer 320T/280T-Turbomotor der zweiten Generation mit führendem Aisin 6AT-Getriebe;

Einzelradaufhängung und präzises EPS (elektrisches Servolenksystem);

Light and Shadow Sculpture 2.0 Designkonzept und stromlinienförmige Karosserie mit LED-Hauptscheinwerfern;

edle Innenausstattung mit Innenverkleidungen aus Palisander, Sitzen aus Nappaleder und Türverkleidungen mit kunstvoller Rautensteppung aus echtem Leder.

GAC Motors Top-SUV, der Siebensitzer GS8, gehört seit seinem Debut zu den Bestsellern unter den siebensitzigen SUV-Modellen auf dem chinesischen Markt. Dank folgender Merkmale beherrscht er auch unwegsames Terrain:

sechs All-Terrain-Fahrmodi;

intelligenter Allradantrieb i-4WD der zweiten Generation plus Einzelradaufhängung und hochperformanter Chassis-Schwingungsdämpfer;

intelligente Sicherheitskonfigurationen einschließlich Spurwarner, Totwinkelwarner, 360-Grad-Einparkassistent und automatischer Einparkhilfe;

Premium-LCD-Display von Harman (10 Zoll) und LCD-Instrumententafel (7 Zoll) von Continental AG.

Der GA8 and GS8 wurden bereits in mehreren internationalen Märkten eingeführt, darunter der Nahe Osten, Südamerika und Afrika. GAC Motor will schon bald weitere Weltmärkte erschließen.

Mit erstklassiger Produktqualität drängt GAC Motor immer stärker in Märkte entlang Chinas neuer Seidenstraße (bislang verkauft es in 15 Ländern). Nach Worten von Yu Jun, President von GAC Motor, will das Unternehmen auch entwickelte Märkte erschließen. GAC Motor ist ein Aussteller auf der diesjährigen Mondial Paris Motor Show und auf dem Moscow International Automobile Salon.

