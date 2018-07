IBSA Group nimmt Geschäftsbetrieb in den USA auf

Parsippany, New Jersey (ots/PRNewswire) - IBSA Group, das größte pharmazeutische Privatunternehmen in der Schweiz, hat als IBSA Pharma Inc. eine gewerbliche Präsenz auch in den Vereinigten Staaten geschaffen und plant, Tirosint® direkt zu vertreiben. Das Medikament wurde von der IBSA Group entwickelt und ist von der FDA (US-amerikanische Behörde für die Zulassung und Marktüberwachung von Lebensmitteln, Medikamenten und Medizinprodukten) zur Behandlung von Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) zugelassen. Es wurde in der Vergangenheit unter Lizenz an einen anderen US-amerikanischen Arzneimittelhersteller vertrieben. *

Multinationales Pharmaunternehmen plant neue Initiative zum Vertrieb und zur Vermarktung von Tirosint® (Levothyroxin-Natrium-) Kapseln

"IBSA ist seit einigen Jahren mit mehreren Produkten durch Lizenzverträge mit Dritten auf dem US-Markt präsent", so Aldo Donati, CEO von IBSA Pharma. "Die Entscheidung, Tirosint direkt auf den US-Markt zu bringen, wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Handelswert des Tirosint-Franchise zu maximieren sowie andere Produkte von IBSA einzuführen, von denen einige im Moment auf ihre Zulassung durch die FDA warten."

Tirosint ist das erste und einzige Levothyroxin-Präparat, das auf dem US-Markt in Gelkapselform erhältlich ist. Levothyroxin ist ein Hormon, das normalerweise von der Schilddrüse gebildet wird. Tirosint dient der Behandlung von Erwachsenen und Kindern ab sechs Jahren, die an Schilddrüsenunterfunktion oder zu niedrigem Schilddrüsenhormonspiegel leiden.

IBSA will mit einem eigenen Vertriebsteam wesentlich mehr Unterstützung für Tirosint im gewerblichen und klinischen Bereich bieten. Die Initiative soll in den nächsten Monaten ausgerollt werden. Während der Übergangsphase wird das Produkt wie gewohnt erhältlich sein und Kundenservice für Ärzte und Patienten werden wie gewohnt geboten.

IBSA Pharma gehört zur IBSA Group mit Stammsitz im schweizerischen Lugano. Das Unternehmen ist ein Weltmarktführer in der Behandlung von Schilddrüsenunterfunktion und hat ein diversifiziertes Produktportfolio verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Produkte von IBSA sind auf fünf Kontinenten in über 80 Ländern erhältlich. Das Unternehmen stellt jedes Jahr 14 Millionen Ampullen mit Hormonen, 300 Millionen Softgelkapseln und 60 Millionen Packungen mit Fertigprodukten her. IBSA ist in der wissenschaftlichen Forschung und bei der Verbesserung der Gesundheit von Patienten engagiert.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ibsagroup.com/media.

*Vollständige Informationen zur Verschreibung erhalten Sie unter www.Tirosint.com

