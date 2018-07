Stars Allianz, der in China ansässige Datenanalyse-Dienstleister für die Sportbranche, veröffentlicht Index-Ranking zu Marktwert der Spieler im internationalen Fußball

Peking (ots/PRNewswire) - Bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, die alle vier Jahre stattfindet, gab es jede Menge Überraschungen und unerwartete Sieger, was für eine neue Rangfolge bei den Top-Mannschaften im internationalen Fussball sorgte. Die diesjährige WM ist zwar mittlerweile vorbei, dies tut der steigenden öffentlichen Begeisterung für Fußball (bzw. "Soccer" für die Leser in den USA und Kanada) jedoch keinen Abbruch, und die vierjährige Wartezeit auf die nächste Weltmeisterschaft schürt das Interesse nur weiter. Fußball ist auf globaler Ebene unbestreitbar zur beliebtesten Sportart der Welt geworden und erschließt ein enormes Marktpotenzial, wobei auch die Spieler selbst einen unglaublichen Geschäftswert erlangt haben. Die soeben veröffentlichten Stars Allianz 5A Index - International Football Players Commercial Value Index Rankings basieren auf den neuesten verfügbaren Daten.

Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. ("Stars Allianz") hat den Stars Allianz 5A Index auf Grundlage seines proprietären 5A Ökosystems zusammengestellt, das durch Analyse und Vergleich enormer Datenmengen aus einer Big Data-Datenbank zustande kam. Die Datenbank kombiniert die Ergebnisse langfristiger Marktstudien von Fachleuten aus den Bereichen Sport, Aktuarwissenschaft, Datensuche, mathematische Modellierung und Marketing mit den Ergebnissen von Datensuche und Sortierung.

Stars Allianz ist ein umfassender Datenanalyse-Dienstleister für die Sportindustrie in China. Das Unternehmen wurde von Fachleuten der Branche unter Leitung der für die Entwicklung des Sportsektors im Land zuständigen Behörden gegründet und ist hauptsächlich in den Feldern Produktgestaltung und Design, Investitionen, Projektmanagement und Geschäftsentwicklung im Bereich der chinesischen Sport- und Entertainment-Branche tätig. Stars Allianz verfügt über jahrelange Erfahrung in der Marktforschung und setzt seine hochwertigen Kernressourcen auch weiterhin ein, um seine Präsenz auszubauen und sich durch unübertroffenen Nutzen vom Mitbewerberfeld abzuheben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/723706/Commercial_Value_Index_Rankings.jpg

