Nehammer: Herbert Keßler hat Vorarlberg geprägt

Wien (OTS) - „Mit großer Trauer erfahren wir heute vom Ableben eines großen Vertreters der Volkspartei“, äußert sich VP-Generalsekretär Karl Nehammer zum Tod des langjährigen Vorarlberger Landeshauptmanns Herbert Keßler. Dieser habe in vielen Bereichen des Landes Vorarlberg, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, Spuren hinterlassen, so Nehammer.



„Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger verdanken ihm und seiner Politik, bei der stets die Menschen im Mittelpunkt standen, sehr viel. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Nehammer abschließend.



