Im Hochsommer Abkühlung im Wald finden

„Naturland Niederösterreich“ bietet umfangreiche Informationen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Rund 40 Prozent der niederösterreichischen Landesfläche sind von Wald bedeckt. Diese Wälder übernehmen eine wichtige Funktion als lokaler Klimaregulator und sind daher ein perfektes Ausflugsziel für die heißen Sommermonate. Das Naturland Niederösterreich bietet einzigartige Möglichkeiten zur Abkühlung und Entspannung“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Sowohl im Wienerwald als auch im Waldviertel finden sich zahlreiche Naturparke mit kühlenden Waldgebieten, Schluchten oder Mooren. Die Ysperklamm oder auch die Erlaufschlucht begeistern besonders im Sommer Besucherinnen und Besucher mit wildromantischen Wasserplätzen und bieten viel Abwechslung für Wanderbegeisterte. In der Ysperklamm gibt es neben der Ysper und ihren großen und kleinen Wasserfällen auch alte Baumriesen und beeindruckende Granitblöcke zu entdecken. Die Erlaufschlucht bietet neben zahlreichen Wanderrouten auch zwei Aussichtsplattformen, die über die Erlauf ragen und so die Urgewalt des Wassers spürbar machen.

Der Wald begeistert nicht nur mit seiner Funktion als Ökoklimaanlage, sondern bietet dem Menschen auch einen gesundheitlichen Mehrwert. Ein Aufenthalt im Wald senkt Puls, Blutzuckerspiegel und Blutdruck und baut Stresshormone ab. Die ruhige Atmosphäre und die Geräuschkulisse im Wald helfen bei der Entspannung.

In die angenehm kühlen Höhen entfliehen und dabei die alpinen Pflanzen- und Tierarten entdecken, ist ein weiterer Tipp für Hitzegeplagte. Je höher man wandert, desto gedämpfter die Temperaturen. Der Schneeberg ist mit seinen 2.076 Metern Seehöhe der höchste Berg Niederösterreichs. Auch unter den Naturparken Niederösterreichs gibt es einige, die mit luftigen Höhen aufwarten können: Der Naturpark Hohe Wand beispielsweise ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet mit dem Skywalk ein besonderes Highlight in Niederösterreich. Der Naturpark Ötscher Tormäuer lockt mit einer Wanderung auf den Ötscher, wo man einen atemberaubenden Blick ins Mostviertel genießen kann. Nicht weniger beeindruckend ist eine Wanderung über Almen vorbei an Wasserfällen und Urwaldresten im Naturpark Niederösterreichische Eisenwurzen.

Auf der Webseite www.naturland-noe.at sind sämtliche Informationen über das Naturland Niederösterreich zu finden.

