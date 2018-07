ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 31. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018 um 12.55 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018 (Match of the Day) um 20.45 Uhr.

Mit einem Top-Starterfeld ist beim Traditionsturnier in Kitzbühel vom 28. Juli bis 4. August Weltklasse-Tennis garantiert. Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem geht als Nummer eins ins Turnier. Titelverteidiger ist Philipp Kohlschreiber.

ORF SPORT + überträgt vom 30. Juli bis 3. August täglich live. Das Finale am 4. August ist live in ORF eins zu sehen. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

ORF SPORT + überträgt vom 30. Juli bis 3. August täglich live. Das Finale am 4. August ist live in ORF eins zu sehen. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek als Live-Stream zu sehen.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

