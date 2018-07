Lotto: Doppeljackpot – 2,3 Millionen Euro für Sechser am Mittwoch

Solo-Joker mit rund 210.000 Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser. Damit blieb der Gewinntopf erneut verschlossen, und am Mittwoch wartet ein Doppeljackpot, der mit rund 2,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Drei Spielteilnehmer schafften einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 40.000 Euro. Ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Oberösterreicher kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Davon profitierten die 60 Gewinner eines Fünfers, auf die die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker glich das Ergebnis von Sonntag jenem von Mittwoch zuvor:

Denn es gab neuerlich einen Sologewinn, der in Niederösterreich erzielt wurde. Und es war abermals ein Industrieviertler, der abkassierte. Bloß die Gewinnsumme ist eine andere: Diesmal waren es knapp 210.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.07.2018

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.490.151,25 – 2,3 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ, zu je EUR 40.271,40 99 Fünfer zu je EUR 1.331,20 284 Vierer+ZZ zu je EUR 139,20 4.631 Vierer zu je EUR 47,40 7.273 Dreier+ZZ zu je EUR 13,50 81.413 Dreier zu je EUR 4,80 225.153 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 3 6 29 33 40 Zusatzzahl: 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.07.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 5.265,30 2.630 Vierer zu je EUR 20,30 41.905 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 15 17 22 26 35 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29.07.2018:

1 Joker zu je EUR 209.674,70 10 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.115 mal EUR 88,00 10.527 mal EUR 8,00 103.486 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 8 9 6 5 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at