„DIE.NACHT“: „Gäste, Gäste, Gäste“ bei „Willkommen Österreich“ in ORF eins

Danach: „Sommerkabarett“-Premiere mit „Hosea Ratschiller: Der allerletzte Tag der Menschheit“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ im Sommer – am Dienstag, dem 31. Juli 2018, gibt es um 22.00 Uhr in ORF eins bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ ein Wiedersehen mit den auffälligsten, spannendsten und unterhaltsamsten Gesprächen der vergangenen Jahre – diesmal mit Michael Niavarani, Elfriede Vavrik, Herbert Grönemeyer und Lindsey Vonn. Gleich danach um 22.30 Uhr steht die ORF-Premiere von Hosea Ratschillers Kabarettprogramm „Der allerletzte Tag der Menschheit“ auf dem „Sommerkabarett“-Programm in „DIE.NACHT“.

„DIE.NACHT“ am 31. Juli im Überblick

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

In dieser Folge fragen sich Stermann und Grissemann zuerst, warum ein haariger Perser mit fragwürdigem Humor in Österreich zum Volkshelden werden kann, und Michael Niavarani verdeutlicht, in wie vielen Dingen die persische Lebenskultur der österreichischen geistesverwandt ist. Dann erzählt Autorin Elfriede Vavrik von ihrem ersten Orgasmus mit 80 und Herbert Grönemeyer von den mitleidigen Fans im Ruhrpott und warum sein Hit „Ich hab dich lieb“ auf einer Hochzeit völlig unpassend ist. Und abschließend erklärt sich Lindsey Vonn als Geschwindigkeitsfanatikerin in allen Lebensbereichen.

Sommerkabarett: „Hosea Ratschiller: Der allerletzte Tag der Menschheit“ um 22.30 Uhr

Gemeinsam mit dem musikalischen Schwesternduo RaDeschnig schildert Hosea Ratschiller, auch zu sehen immer freitags beim „Pratersterne“-Dakapo in ORF eins, Szenen aus einem Land, das etwas aus den Ufern geraten zu sein scheint. Das Programm wurde mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet.

Die nächsten ORF-„Sommerkabaretts“ am Freitag im Überblick:

3. August: Clemens Maria Schreiner: „Immer ich“

10. August: Comedy Hirten: „In 80 Minuten um die Welt“

17. August: Alex Kristan: „Jetlag“

24. August: Tricky Niki: „PartnerTausch“

31. August: Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“

7. September: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen.

Kabarett live miterleben: „Kabarett im Turm“ ab 28. August und „Kabarettgipfel“ am 3. und 4. Dezember 2018 – Tickets erhältlich

Wer bei der Aufzeichnung der ORF-III-Sendung „Kabarett im Turm“ dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Aufzeichnungstermine 2018: 28. August (Vitus Wieser, Gerald Fleischhacker), 29. August (Tanja Ghetta, Daniel Lenz), 30. August (Teichmann & Bauer, Austrofred), 31. August (Guido Tartarotti, Gebrüder Moped) und 4. September („Ermi-Oma“ alias Markus Hirtler, Fälbl & Pichowetz), 5. September (Flüsterzweieck, Blonder Engel), 6. September (Sigrid Spörk, Dornrosen) und 7. September (Rudi Schöller, Dieter Chmelar)

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

