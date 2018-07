Favoriten: „Let’s Rock“-Abend mit Michael Jäger

„Mann der 1.000 Stimmen“ am 4.8., Info: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Ein Liebling der Stammgäste des Böhmischen Praters ist der vielseitige Sänger und Imitator Michael Jäger. Einmal mehr konzertiert der beachtenswerte Unterhalter auf Einladung des „Kulturverbandes Böhmischer Prater“ im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c): Am Samstag, 4. August, sorgt der Musikus ab 19.30 Uhr mit der Show „Let’s Rock“ für Frohsinn. Einlass: ab 18.30 Uhr. Von „AC/DC“ bis zu Joe Cocker und Roy Orbison wird Michael Jäger an dem Abend seinem guten Ruf als „Der Mann der 1.000 Stimmen“ gerecht. Der Eintritt ist frei. Reservierungen und Auskünfte: Telefon 0676/720 94 11. Anfragen per E-Mail an den „Kulturverband Böhmischer Prater“:

m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

Sänger und Imitator Michael Jäger:

www.michaeljaeger.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

