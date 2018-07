Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Datum: 02.06.2018

Uhrzeit: 23.00 Uhr

Adresse: 13. Speisinger Straße

Am 02. Juni 2018 gegen 23.00 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Speisinger Straße ein. Der Mann drückte das Tor zum Vorgarten auf, warf einen Blumentopf gegen die Glasschiebetür und verschaffte sich dadurch den Zutritt in das Innere des Geschäftes. Der Mann hat einen Gesamtschaden von über 500 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Verdächtigen sowie zu seinem Aufenthaltsort (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at