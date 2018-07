„Natur im Garten“-Abenteuerfest am 15. August auf der Garten Tulln

LR Eichtinger: Spiel und Spaß für die ganze Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - „Natur im Garten“ lädt am Dienstag, 15. August, von 9 bis 18 Uhr zum „Abenteuerfest für Gartenkids“ auf die Garten Tulln. Spielen, Forschen, Toben oder Entdecken – beim Abenteuerfest ist Spaß für die gesamte Familie garantiert. „Kinder können den ganzen Tag die Natur erforschen und im Freien spielen. Die Eltern erhalten praktische Tipps für den Garten zu Hause“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Auf der Gartenbühne unterhält das Team Sieberer mit dem Musiktheater „Nig–Ein Igel zieht ein!“ die Kinder, die auch zum Mitmachen und Mitsingen eingeladen sind. Bei den Mitmachstationen können die Kinder Bienenwachskerzen drehen, eine „Natur im Garten“-Münze prägen, Wappenschilder basteln, Pflanzensammelbilder gestalten, mit Pflanzen malen oder Bäume erforschen und entdecken. Bei Clown Poppo’s Zaubershow werden die Kinderaugen strahlen. Auch mit dabei das Maskottchen der Aktion der Igel Nig. Beim Gewinnspiel gibt es wieder viele tolle Preise für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Das ‚Abenteuerfest für Gartenkids‘ ist eine tolle Möglichkeit für Kinder, die Natur und all ihre Lebewesen näher kennen zu lernen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Aktion ‚Natur im Garten‘ werden beispielsweise die Tiere im Gartenteich erforscht. Kinder können so am Abenteuerfest die Umweltbildung spielerisch erleben und kennenlernen“, erklärt Eichtinger. Mit dem NÖ Familienpass bzw. der „Natur im Garten“-Karte bezahlen Familien 25 statt 28 Euro.

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at, bzw. Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Mobil 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse