Mohawk Industries berichtet Ergebnisse des zweiten Quartals

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2018 einen Reingewinn von 197 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,62 USD bekannt gegeben. Der bereinigte Reingewinn betrug 263 Millionen USD, bei einem EPS von 3,51 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen, eine Senkung von 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoumsatz des zweiten Quartals 2018 betrug 2,6 Milliarden USD, eine Steigerung um 5 % im Quartal bzw. um 3 % bei konstanten Wechselkursen. Im zweiten Quartal 2017 betrug der Nettoumsatz 2,5 Milliarden USD, der Reingewinn betrug 261 Millionen USD, bei einem EPS von 3,48 USD; der bereinigte Reingewinn betrug 278 Millionen USD, bei einem EPS von 3,72 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen.

In den sechs Monaten mit Ende zum 30. Juni 2018 betrugen der Reingewinn 405 Millionen USD und der EPS 5,41 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 488 Millionen USD, der EPS 6,52 USD, eine Steigerung im Vergleich zum bereinigten Sechs-Monats-EPS 2017. Im Zeitraum von sechs Monaten 2018 betrug der Nettoumsatz 5,0 Milliarden USD, eine Steigerung um 7 % gegenüber dem berichteten Vorjahr bzw. um 3 % bei konstanten Wechselkursen und Altbasis. Im Zeitraum von sechs Monaten zum 1. Juli 2017 betrug der Nettoumsatz 4,7 Milliarden USD, lag der Reingewinn bei 461 Millionen USD und das EPS bei 6,17 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 482 Millionen USD, der EPS 6,44 USD

In seinen Kommentaren zur Leistung von Mohawk Industries im zweiten Quartal erklärte Chairman und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Unsere Ergebnisse entsprachen nicht den Erwartungen und wir ergreifen Maßnahmen, die Leistung unserer Bereiche in den USA zu verbessern. In Anbetracht der Gesamtwirtschaftslage wurden unsere Ergebnisse durch Input-Inflation, höhere Transportkosten, einen stärkeren Dollar und einen angespannten Arbeitsmarkt negativ beeinflusst. Zudem gab es Einflüsse durch Änderungen im Produkt-Mix, die Zeitpunkte von Preiserhöhungen, geringere Produktionseinheiten, den Anlauf neuer Projekte und die Verzögerung der Schließung von Godfrey Hirst. Um dies anzugehen, erhöhen wir Preise, expandieren in wachsende Kanäle und nehmen an neuen Produkten und Regionen teil. Auf dem US-Markt steigern wir unsere Produktion und Beschaffung bei LVT, da LVT weiterhin Marktanteile gewinnt."

"Unsere Bereiche außerhalb von Nordamerika verzeichneten signifikante Verbesserungen und unsere Ergebnisse verbesserten sich weiter ohne Anlaufkosten und ausgelaufene Patente. Obwohl die Wirtschaft in Europa sich ein wenig verlangsamt hat, haben die Ergebnisse der meisten unserer Bereiche außerhalb der USA sich wesentlich verbessert. Das Wachstum wird von LVT, russischer Keramik, Holzpaneelen und Isolierung angeführt. Der Dollar wurde in diesem Zeitraum stärker und der Euro fiel damit von 1,24 USD auf 1,16 USD, was die umgerechneten Ergebnisse in US-Dollar verringert."

"Unser Unternehmen und die Branche absorbieren signifikante Inflation. Wir haben in diesem Jahr zwei Preiserhöhungen bei Teppichen verzeichnet, auf die kürzlich eine dritte Erhöhung folgte, um weitere Inflation bei Materialien und Fracht zu kompensieren. Wir sind preislich bei den meisten Produkten, auf welche die Inflation Auswirkung hat, aktiv. Dazu gehören unsere Keramikprodukte höheren Wertes."

"Im Quartal haben unsere neuen Expansionsprojekte Anlaufkosten von 15 Millionen USD verzeichnet. Dies geschieht im Zuge unserer fortlaufenden Investitionen zwecks Erweiterung von Produktangebot und geografischer Durchdringung. Diese Investitionen werden unsere Umsätze und Rentabilität verbessern. Der Großteil dieser Auswirkungen wird 2019 und danach zu verzeichnen sein."

"In diesem Quartal stieg der berichtete Umsatz unseres Segments Global Ceramic wie berichtet um 3 % und bei konstanten Wechselkursen um 2 %. Das Betriebsergebnis betrug ca. 15 % (wie berichtet und auf bereinigter Basis), eine Senkung im Jahresvergleich aufgrund von Inflation, Produkt-Mix und Anlaufkosten. Im Zeitraum hat sich das Volumen von Keramik in Nordamerika verbessert. Der Durchschnittspreis wurde aufgrund des Wachstums bei Produkten und Kanälen geringeren Wertes schwächer. Um unseren Anteil des Keramikmarktes zu verbessern, bieten wir innovative Produkte an, bauen den Kundendienst aus und erhöhen unsere Teilnahme an den Kanälen Baumarkt, Bau und Gewerbe. Unser Wachstum bei Arbeitsplatten in den USA wird dynamischer und der Bau unserer Fabrik für Quarz-Arbeitsplatten in Tennessee liegt im Zeitplan. Die Produktion soll zum Ende dieses Jahres aufgenommen werden. In Mexiko haben unsere Umsätze im Verlauf des Quartals zugenommen und wuchsen schneller als der Markt. Wir haben die Produktion am Standort Salamanca verdoppelt und auf dem Markt größere Formate eingeführt. Der Absatz bei europäischer Keramik hat sich mit der Wirtschaft geringfügig verlangsamt. Die Margen stiegen durch verbesserte Preise und Mischung sowie höhere Produktivität. Im Zuge des Ausbaus unserer Fabrik in Polen bereiten wir eine Anpassung der Produktion unter unseren europäischen Fabriken vor, um die Aktiva zu optimieren und das Angebot zu verbessern. Der Absatz und die Margen von Keramik in Russland verbleiben stark und wir bauen unsere Kapazitäten bei Porzellan-Wandfliesen und Bodenbelägen aus."

"Im Verlauf des Quartals stiegen die Umsätze unseres Segments Flooring North America um 2 %. Das Betriebsergebnis des Segments betrug wie berichtet 9,5 % und auf bereinigter Basis 10 %. Dies kompensierte Inflation, geringere Produktion als erwartet sowie Anlaufkosten. Die Umsetzung der Preiserhöhungen geschah später und der Produkt-Mix nahm stärker ab, als wir vorhersahen. Die Kosten für Rohmaterialien und Fracht steigen weiter und wir haben eine weitere Preiserhöhung angekündigt, um dies zu kompensieren. Unser Absatz von LVT ist im Zeitraum geringer gewachsen als prognostiziert. Grund war eine Verzögerung der Auslieferung zugekaufter Produkte. Im Zuge der Erhöhung unserer neuen Produktion in den USA und der Steigerung der Zulieferung zugekaufter Produkte im dritten Quartal prognostizieren wir eine signifikante Steigerung der LVT-Absätze. Der Bereich Teppichböden für Wohnräume hat sich unter Führung der Kanäle Bau, Mehrfamilien und Main Street verbessert. Unsere Neuvorstellungen der zusammengefassten Softbeläge SmartStrand Silk Reserve und Air.O und die Luxuskollektionen Karastan haben am Markt an Dynamik gewonnen. Unsere neue RevWood-Kollektion mit wasserfester Technik wächst rapide in Einzelhandel und Bau als Alternative zu Hartholz. Unsere Kollektionen von Hartbelägen für Gewerbebereiche verzeichneten stärkeres Wachstum und die Buchungen bei Teppichböden für Gewerbebereiche wurden im Verlauf des Quartals stärker."

"Im Quartal ist der Umsatz des Segments Flooring Rest of the World wie berichtet um 16 % gewachsen bzw. um 8 % bei konstanten Wechselkursen. Das Betriebsergebnis des Segments stieg wie berichtet um 16 %, mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 17 %. Dies ist das Ergebnis von verbesserten Preisen, Produkt-Mix und Produktivität, die Inflation, Anlaufkosten und ausgelaufene Patente kompensieren. Unsere LVT­-Absätze stiegen dramatisch und werden mit dem Ausbau der Produktion weiter steigen. Bis jetzt haben wir flexible LVT hergestellt. Wir haben eine erste Produktion steifer LVT abgeschlossen, die im dritten Quartal eingeführt wird. Unsere neuen Premium-Laminatprodukte mit einzigartiger Technik und Resistenz gegen Feuchtigkeit erlangen Marktanteile und verbessern unsere Mischung. In Russland führen wir mit der Expansion unserer neuen Laminatfabrik unsere neueste europäische Technik ein. Wir nutzen unsere europäischen Vinylplatten, um die Nachfrage für unsere neue russische Fabrik zu steigern, die Ende dieses Jahres anlaufen sollte. Unsere neue Fabrik für Teppichfliesen in Belgien ist im Beginn, den europäischen Markt für Bodenbeläge im Gewerbebereich zu erobern. Unsere Produkte für Holzpaneele und Isolierungen sind durch unsere Investitionen in die Herstellung, bessere Belieferung mit Materialien und stärkere Marktbedingungen signifikant gewachsen. Wir haben am 2. Juli den Erwerb von Godfrey Hirst abgeschlossen. Dies geschah einen Monat später als erwartet. Wir setzen Strategien um, in Australien und Neuseeland ein Gesamtanbieter von Bodenbelägen zu werden, wie dies in den USA geschah."

"Wir verfolgen zur Verbesserung unserer Leistung und Rentabilität in den USA einen konservativen Ansatz. Unsere Initiativen zur Verbesserung der Preise, Steigerung der Absätze in wachsenden Kanälen und Kostensenkung werden im Rest des Jahres Nutzen bringen. Angesichts der Auswirkungen der Inflation, der Zeitpunkte der Preiserhöhungen und anderer Herausforderungen nehmen wir nicht an, dass unsere Maßnahmen in den USA den Druck kompensieren, dem wir uns vor dem nächsten Jahr gegenübersehen. Wir erwarten fortgesetzte Stärken in Europa und Russland, wo Inflation und Verschiebungen der Produktpräferenzen nicht so intensiv sind wie in den USA. Weltweit führen wir neue Produkte ein und expandieren in weitere Regionen und eingeschränkten Kategorien. Nach der Schließung von Godfrey Hirst formieren wir bereits den größten Anbieter von Bodenbelägen in Australien und Neuseeland. In den USA investieren wir in Wachstumskategorien wie LVT und Quarz-Arbeitsplatten. Werden die kürzlich angekündigten chinesischen Schutzzölle umgesetzt, werden diese unsere Marktposition und Ergebnisse in den USA verbessern. Unter Anbetracht all dessen lautet unsere EPS-Richtschnur für das dritte Quartal 3,54 bis 3,64 US-Dollar, ohne einmalige Belastungen."

"Wir geben Inflation weiter, optimieren unsere neuen Expansionen und maximieren unsere Position bei LVT, um unsere Rentabilität zu steigern. Unsere talentierte Belegschaft, die innovativen Produkte und die überzeugende Bilanz geben uns langfristige Vorteile und wir werden weiterhin Akquisitionen verfolgen, welche uns ergänzen oder neue Dimensionen erschließen, um den Wert des Unternehmens auszubauen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Innovationen sind die besten der Branche und führen zu Produkten und Techniken, die unsere Marken am Markt abheben und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige Aussagen in den vorangehenden Absätzen, insbesondere die, welche künftige Leistung, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie die, welche Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind Prognosen. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für Prognosen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es gibt keine Zusicherung bezüglich der Korrektheit von Prognosen, da diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Folgende wichtige Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen der Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuern und Steuerreform, Produkte und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

Telefonkonferenz am Donnerstag, dem 26. Juli 2018, um 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit.

Die Einwahlnummern lauten 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID: 1166308. Eine Wiederholung ist bis zum 25. August 2018 durch Einwahl unter +1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (International/Örtlich) und Eingabe der Konferenz-ID 1166308 verfügbar.

MOHAWK INDUSTRIES INC. UND

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

(ungeprüft)

Konsolidierte Bilanzdaten Quartal Sechs

endend am Monate

zum (Beträge in Tausend, 30. Juni 1. Juli 30. Juni 1. Juli ausgenommen Angaben je 2018 2017 2018 2017

Aktie) Nettoumsatz USD 2.577.014 2.453.038 USD 4.989.216 4.673.683 Umsatzaufwand 1.810.459 1.673.902 3.517.969 3.214.194 Bruttogewinn 766.555 779.136 1.471.247 1.459.489 Vertriebs-, Verwaltungs- 440.248 423.311 876.541 828.880

und Gemeinkosten Betriebsergebnis 326.307 355.825 594.706 630.609 Zinsaufwand 7.863 8.393 15.391 16.595 Sonstiger Aufwand 2.090 3.002 6.088 170

(Ertrag), netto Gewinn vor 316.354 344.430 573.227 613.844

Ertragssteuern Ertragssteueraufwand 118.809 82.682 166.441 151.040 Reingewinn 197.545 261.748 406.786 462.804

einschließlich

Minderheitsbeteiligungen Auf 959 1.067 1.434 1.569

Minderheitsbeteiligungen

entfallender Nettogewinn Auf Mohawk Industries Inc. USD 196.586 260.681 USD 405.352 461.235

entfallender Reingewinn

Auf Mohawk Industries Inc.

entfallender Gewinn je

Aktie (unverwässert) Auf Mohawk Industries Inc. USD 2,64 3,51 USD 5,44 6,21

entfallender Gewinn je

Aktie (unverwässert) Gewichtete, 74.597 74.327 74.525 74.269

durchschnittlich im Umlauf

befindliche Stammaktien -

unverwässert

Auf Mohawk Industries Inc.

entfallender verwässerter

Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries Inc. USD 2,62 3,48 USD 5,41 6,17

entfallender verwässerter

Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.937 74.801 74.928 74.773

durchschnittlich im Umlauf

befindliche Stammaktien -

verwässert

Sonstige Finanzdaten

(Beträge in Tausend) Wertminderungen und USD 127.048 109.762 USD 249.702 214.785

Abschreibungen Investitionsaufwand USD 247.418 224.153 USD 498.354 425.423

Konsolidierte Bilanzdaten

(Beträge in Tausend) 30. Juni 1. Juli 2018 2017

AKTIVA

Umlaufvermögen: Barmittel und USD 518.226 130.238

Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.737.935 1.639.614 Lagerbestände 2.061.204 1.865.941 456.315 374.930

Rechnungsabgrenzungsposten

und sonstiges

Umlaufvermögen Summe 4.773.680 4.010.723

Umlaufvermögen Sachanlagen, netto 4.421.073 3.892.251 Firmenwert 2.447.046 2.417.058 Immaterielle 858.532 878.301

Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 393.708 391.158

sonstige langfristige

Vermögenswerte Summe Aktiva USD 12.894.039 11.589.491

PASSIVA UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige

Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil USD 1.146.511 1.754.077

langfristiger

Verbindlichkeiten und

Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.589.561 1.466.658

passive

Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 2.736.072 3.220.735

Verbindlichkeiten Langfristige 1.884.023 1.174.440

Verbindlichkeiten

abzüglich kurzfristiger

Anteil Latente Ertragssteuern und 870.467 713.110

sonstige langfristige

Verbindlichkeiten Summe Passiva 5.490.562 5.108.285 Kündbare 30.043 26.713

Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 7.373.434 6.454.493 Summe Passiva und USD 12.894.039 11.589.491

Eigenkapital

Segmentdaten Quartal Sechs

endend am Monate

zum (Beträge in Tausend) 30. Juni 1. Juli 30. Juni 1. Juli 2018 2017 2018 2017

Nettoumsatz: Global Ceramic USD 929.297 902.670 USD 1.805.845 1.687.639 Flooring NA 1.057.570 1.040.299 2.007.928 1.979.795 Flooring ROW 590.147 510.069 1.175.443 1.006.249 Interner Segmentumsatz - - - - Konsolidierter USD 2.577.014 2.453.038 USD 4.989.216 4.673.683

Nettoumsatz

Betriebsergebnis

(Aufwand): Global Ceramic USD 134.760 152.557 USD 248.177 268.593 Flooring NA 100.662 127.482 175.410 219.624 Flooring ROW 100.166 86.052 189.226 162.147 Eliminierungen - (9.281) (10.266) (18.107) (19.755)

Konzern und zwischen

Segmenten Konsolidiertes USD 326.307 355.825 USD 594.706 630.609

Betriebsergebnis

Aktiva: Global Ceramic USD 4.974.791 4.736.068 Flooring NA 3.927.190 3.625.350 Flooring ROW 3.701.419 2.984.716 Eliminierungen - 290.639 243.357

Konzern und zwischen

Segmenten Konsolidierte USD 12.894.039 11.589.491 Aktiva

Abgleich des

Reingewinns von

Mohawk Industries

Inc. mit dem

bereinigten

Reingewinn von

Mohawk Industries

Inc. und dem

bereinigten

verwässerten Gewinn

je Aktie von Mohawk

Industries Inc.







(Beträge in Tausend,

ausgenommen Angaben

je Aktie)

Quartal Sechs

endend Monate

am zum 30. 1. Juli 30. 1. Juli Juni 2017 Juni 2017

2018 2018 Auf Mohawk USD 196.586 260.681 405.352 461.235

Industries Inc.

entfallender

Reingewinn

Ausgleichsposten:

Restrukturierungs-, 16.042 15.878 38.146 19.856

Akquise-,

Integrations- und

sonstige Kosten

Bilanzierung nach 194 9.571 1.548 9.763

Erwerbsmethode mit

Bewertung des

Bestands

Freigabe von - - 1.749 -

Entschädigungsbetrag

Einkommenssteuern - - - (1.749) -

Auflösung unsicherer

Steuerposition Ertragssteuern 50.106 (7.677) 43.166 (9.091) Auf Mohawk USD 262.928 278.453 488.212 481.763

Industries Inc.

entfallender

bereinigter

Reingewinn Auf Mohawk USD 3,51 3,72 6,52 6,44

Industries Inc.

entfallender

bereinigter,

verwässerter Gewinn

je Aktie Gewichtete, 74.937 74.801 74.928 74.773

durchschnittlich im

Umlauf befindliche

Stammaktien - verwässert

Abgleich der

Gesamtschuld zur

Nettoschuld

(Beträge in Tausend)

30.

Juni

2018

Kurzfristiger Anteil USD 1.146.511

langfristiger

Verbindlichkeiten

und Commercial Paper

Langfristige 1.884.023

Verbindlichkeiten

abzüglich

kurzfristiger Anteil

Abzüglich: Barmittel 518.226

und

Barmitteläquivalente

Nettoverschuldung USD 2.512.308

Abgleich des

Betriebsergebnisses zum

bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Letzte 12 Monate

Quartale Monate

endend am zum 30. 31. 31. 30. 30. Juni September Dezember März Juni 2018 2017 2017 2018 2018 Betriebsergebnis 380.098 343.466 268.399 326.307 1.318.270 Sonstiger (Aufwand) (1.285) (3.750) (3.998) (2.090) (11.123)

Ertrag Auf (997) (488) (475) (959) (2.919)

Minderheitsbeteiligungen

entfallender

Nettogewinn/-verlust Wertminderungen und 113.515 118.372 122.654 127.048 481.589

Abschreibungen EBITDA 491.331 457.600 386.580 450.306 1.785.817 Restrukturierungs-, 13.853 15.231 22.104 16.042 67.230

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten Bilanzierung nach 3.551 - 1.354 194 5.099

Erwerbsmethode mit

Bewertung des Bestands Freigabe von - 4.459 1.749 - 6.208

Entschädigungsbetrag Bereinigter EBITDA 508.735 477.290 411.787 466.542 1.864.354 Nettoverschuldung 1,3

gegenüber bereinigtem EBITDA

Abgleich des

Nettoumsatzes

zum Nettoumsatz

bei konstanten

Wechselkursen

ohne

Akquisevolumen

(Beträge in

Tausend)

Quartal Sechs

endend Monate

am zum 30. 1. Juli 30. 1. Juni 2017 Juni Juli 2018 2018 2017 Nettoumsatz USD 2.577.014 2.453.038 4.989.216 4.673.683

Abgleich des (48.326) - (147.158) -

Nettoumsatzes

bei konstanten

Wechselkursen Nettoumsatz bei 2.528.688 2.453.038 4.842.058 4.673.683

konstanten

Wechselkursen Abzüglich (1.239) - (46.515) -

Einfluss des

Akquisevolumens Nettoumsatz bei USD 2.527.449 2.453.038 4.795.543 4.673.683

konstanten

Wechselkursen

ohne Akquisevolumen

Abgleich des

Nettoumsatzes der

Segmente zum Nettoumsatz

der Segmente bei

konstanten Wechselkursen

ohne Akquisevolumen

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

Global Ceramic 30. Juni 1. Juli

2018 2017

Nettoumsatz USD 929.297 902.670

Abgleich des (10.986) -

Nettoumsatzes der

Segmente bei konstanten

Wechselkursen

Nettoumsatz der Segmente 918.311 902.670

bei konstanten

Wechselkursen

Abzüglich Einfluss des (1.239) -

Akquisevolumens

Nettoumsatz der Segmente USD 917.072 902.670

bei konstanten

Wechselkursen ohne

Akquisevolumen

Abgleich des

Nettoumsatzes der

Segmente zum Nettoumsatz

der Segmente bei

konstanten Wechselkursen

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

Flooring ROW 30. Juni 1. Juli

2018 2017

Nettoumsatz USD 590.147 510.069

Abgleich des (37.340) -

Nettoumsatzes der

Segmente bei konstanten

Wechselkursen

Nettoumsatz der Segmente USD 552.807 510.069

bei konstanten

Wechselkursen

Abgleich von Bruttogewinn

und bereinigtem

Bruttogewinn

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

30. Juni 1. Juli

2018 2017

Bruttogewinn USD 766.555 779.136

Bereinigungen des

Bruttogewinns:

Restrukturierungs-, 12.018 13.028

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bilanzierung nach 194 9.571

Erwerbsmethode mit

Bewertung des Bestands

Bereinigter USD 778.767 801.735

Bruttogewinn

Abgleich der Vertriebs-,

Verwaltungs- und

Gemeinkosten mit den

bereinigten Vertriebs-,

Verwaltungs- und

Gemeinkosten

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

30. Juni 1. Juli

2018 2017

Vertriebs-, Verwaltungs- USD 440.248 423.311

und Gemeinkosten

Abgleich der Vertriebs-,

Verwaltungs- und

Gemeinkosten:

Restrukturierungs-, (4.024) (2.850)

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bereinigte Vertriebs-, USD 436.224 420.461

Verwaltungs- und

Gemeinkosten

Abgleich des

Betriebsergebnisses mit

dem bereinigten

Betriebsergebnis

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

30. Juni 1. Juli

2018 2017

Betriebsergebnis USD 326.307 355.825

Bereinigung des

Betriebsergebnisses:

Restrukturierungs-, 16.042 15.878

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bilanzierung nach 194 9.571

Erwerbsmethode mit

Bewertung des Bestands

Bereinigtes USD 342.543 381.274

Betriebsergebnis

Abgleich des

Betriebsergebnisses der

Segmente mit dem

bereinigten

Betriebsergebnis der

Segmente

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

Global Ceramic 30. Juni 1. Juli

2018 2017

Betriebsergebnis USD 134.760 152.557

Bereinigung des

Betriebsergebnisses der

Segmente:

Restrukturierungs-, 5.408 1.305

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bilanzierung nach - 9.571

Erwerbsmethode mit

Bewertung des Bestands

Bereinigtes USD 140.168 163.433

Betriebsergebnis der

Segmente

Abgleich des

Betriebsergebnisses der

Segmente mit dem

bereinigten

Betriebsergebnis der

Segmente

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

Flooring NA 30. Juni 1. Juli

2018 2017

Betriebsergebnis USD 100.662 127.482

Bereinigung des

Betriebsergebnisses der

Segmente:

Restrukturierungs-, 8.881 12.196

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bereinigtes USD 109.543 139.678

Betriebsergebnis der

Segmente

Abgleich des

Betriebsergebnisses der

Segmente mit dem

bereinigten

Betriebsergebnis der

Segmente

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

Flooring ROW 30. Juni 1. Juli

2018 2017

Betriebsergebnis USD 100.166 86.052

Bereinigung des

Betriebsergebnisses der

Segmente:

Restrukturierungs-, 1.338 2.170

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bilanzierung nach 194 -

Erwerbsmethode mit

Bewertung des Bestands

Bereinigtes USD 101.698 88.222

Betriebsergebnis der

Segmente

Abgleich der Erträge vor

Einkommenssteuern,

einschließlich

Minderheitsbeteiligungen,

mit bereinigten Erträgen

vor Einkommenssteuern,

einschließlich

Minderheitsbeteiligungen

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

30. Juni 1. Juli

2018 2017

Gewinn vor Ertragssteuern USD 316.354 344.430

Minderheitsbeteiligungen (959) (1.067)

Bereinigung der Erträge

vor Einkommenssteuern,

einschließlich

Minderheitsbeteiligungen:

Restrukturierungs-, 16.042 15.878

Akquise-, Integrations-

und sonstige Kosten

Bilanzierung nach 194 9.571

Erwerbsmethode mit

Bewertung des Bestands

Bereinigte Erträge vor USD 331.631 368.812

Einkommenssteuern,

einschließlich

Minderheitsbeteiligungen:

Abgleich von

Ertragssteueraufwand mit

bereinigtem

Ertragssteueraufwand

(Beträge in Tausend)

Quartal

endend

am

30. Juni 1. Juli

2018 2017

Ertragssteueraufwand USD 118.809 82.682

Ertragssteuerauswirkung (50.106) 7.677

der Bereinigungsfaktoren

Bereinigter USD 68.703 90.359

Ertragssteueraufwand

Bereinigter 20,7% 24,5%

Ertragssteuersatz

Das Unternehmen ergänzt

seine konsolidierte

Gewinn- und

Verlustrechnung, die in

Übereinstimmung mit

US-GAAP erstellt und

veröffentlicht wird, mit

bestimmten nicht mit

GAAP konformen

Finanzkennzahlen. In

Übereinstimmung mit

Vorschriften der

US-Börsenaufsicht

(Securities and Exchange

Commission) bieten die

vorstehenden Tabellen

einen Abgleich von den

nicht-GAAP-konformen

Finanzkennzahlen des

Unternehmens zu den am

direktesten

vergleichbaren

US-GAAP-Kennzahlen. Alle

vorstehend angeführten,

nicht-GAAP-konformen

Kennzahlen sollten

zusätzlich zu den

vergleichbaren

US-GAAP-Kennzahlen

berücksichtigt werden.

Diese Kennzahlen sind

jedoch nicht unbedingt

mit ähnlich

bezeichneten, von

anderen Unternehmen

veröffentlichten

Kennzahlen vergleichbar.

Das Unternehmen ist der

Überzeugung, dass diese

nicht mit GAAP konformen

Kennzahlen durch einen

Abgleich mit den

entsprechenden

US-GAAP-Kennzahlen

seinen Investoren wie

folgt helfen können:

Nicht mit GAAP konforme

Umsatzkennzahlen helfen,

im Vergleich mit dem

Umsatz zurückliegender

und künftiger Perioden,

Wachstumstrends zu

identifizieren, und

nicht-GAAP-konforme

Rentabilitätskennzahlen

helfen, im Vergleich mit

den Gewinnen

zurückliegender und

künftiger Perioden, die

Trends der langfristigen

Ertragskraft des

Unternehmens zu

verstehen.

Das Unternehmen

bereinigt seine

nicht-GAAP-konformen

Umsatzkennzahlen um

bestimmte Posten, da

diese in

unterschiedlichen

Zeiträumen wesentlich

variieren und die

zugrunde liegenden

Geschäftstrends

verdecken können. Zu den

vom Unternehmen aus den

nicht-GAAP-konformen

Umsatzkennzahlen

herausgenommenen Posten

zählen:

Devisentransaktionen und

Währungsumrechnungen und

die Auswirkungen von

Akquisitionen.

Das Unternehmen

bereinigt seine

nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen

um bestimmte Posten, da

diese nicht unbedingt

aussagekräftig für die

zentrale betriebliche

Performance sind oder

damit nicht in

Zusammenhang stehen. Zu

den vom Unternehmen aus

den nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen

herausgenommenen Posten

zählen: Aufwendungen in

Zusammenhang mit

Restrukturierungen,

Akquisitionen und

Integrationen sowie

sonstige Aufwendungen,

Acquisitions Purchase

Accounting mit

Neubewertung der

Bestände, Freigabe von

Vermögenswerten für

Entschädigungsleistungen

und Auflösung unsicherer Steuerpositionen.

Rückfragen & Kontakt:

Frank H. Boykin

Chief Financial Officer (706) 624-2695