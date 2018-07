Lebensrettung eines Kindes

Wien (OTS) - Gestern kam es in der Brigittenauer Bucht zu einem Schwimmunfall. Ein 24-jähriger Zeuge bemerkte einen Unmündigen in Bauchlage am Wasser treibend und zog das nicht atmende Kind aus dem Wasser. Es wurde daraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt. Da sie einen Defibrillator an Bord haben, meldete sich eine Gruppe der Wie-ner Bereitschaftseinheit zu dem Einsatz dazu. Die Polizisten begannen als Ersteintreffer am Vorfallsort mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen und stabilisierten das Kind, bis die Atmung wieder einsetzte. Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr unterstützte mit einer Sauerstoffmaske.

Ebenfalls anwesend waren Angehörige des Unfallopfers sowie zahlreiche Schaulustige, welche teilweise die Einsatzkräfte mittels Handy-Videoaufnahmen aus nächster Nähe filmten. Sie wurden angewiesen, den unmittelbaren Einsatzort frei zu machen. Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettung wurden das Kind und die anwesende Mutter beruhigt. Danach brachte man beide in ein Krankenhaus.

