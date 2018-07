ORF SPORT + mit Tennis Generali Open Kitzbühel 2018

Auch die „Fußball“-Sendungen vom Wochenende sind am 30. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 30. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Tennis Generali Open Kitzbühel 2018 um 12.55 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, Episode 2 von Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Laufmeeting Andorf 2018 um 20.20 Uhr, „Fußball“ (Bundesliga 1. Runde) vom Samstag um 20.35 Uhr, „Fußball“ (Bundesliga 1. Runde) vom Sonntag um 21.10 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.50 Uhr sowie das ITU World Triathlon Magazin um 22.05 Uhr.

Mit einem Top-Starterfeld ist beim Traditionsturnier in Kitzbühel vom 28. Juli bis 4. August Weltklasse-Tennis garantiert. Nach Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem, der als Nummer eins ins Turnier geht, folgen im Starterfeld-Ranking Philipp Kohlschreiber (GER), Richard Gasquet (FRA) und Fernando Verdasco (ESP). Titelverteidiger ist Philipp Kohlschreiber. Die beiden Veranstalter-Wildcards gingen an die Österreicher Dennis Novak und Sebastian Ofner.

ORF SPORT + überträgt von 30. Juli bis 3. August täglich live. Das Finale am 4. August ist live in ORF eins zu sehen. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

Nach der WM ist vor der Bundesliga-Saison – und da feiert die legendäre ORF-„Fußball“-Sendung ihr Comeback. Wer alle Spiele, alle Tore, die wichtigsten Szenen und aktuelle Interviews der jeweiligen Bundesliga-Runde sowie jene aus der 2. Liga kompakt sehen will, der ist ab Samstag, dem 28. Juli, immer samstags und sonntags – „Anpfiffzeit“ um 19.20 bzw. 19.15 Uhr – in ORF eins bestens aufgehoben. Das bewährte ORF-WM-Studio wird sich dann im Bundesliga-Look präsentieren – mit all jenen grafischen Tools, die auch bei der WM zur Anwendung kamen. ORF SPORT + wiederholt die beiden „Fußball“-Sendungen vom Wochenende immer am Montag zur besten Sendezeit.

