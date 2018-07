ORF-Festspielempfang in Salzburg: Auftakt zu umfassendem Programmschwerpunkt

Mehr als 100 Stunden in TV und Radio – mit Opern, Konzerten, Festspielgesprächen u.v.m. - heute Abend: „Salome“

Wien (OTS) - Glanzvoll wurden gestern (27.7. 2018) die 98. Salzburger Festspiele eröffnet. Nach der Live-Übertragung des Festakts präsentiert der ORF heute, am Samstag, dem 28. Juli 2018, mit der viel erwarteten Neuinszenierung von Richard Strauss‘ „Salome“ das zweite Großereignis der Saison aus der Felsenreitschule im Fernsehen – live-zeitversetzt um 21.55 Uhr in ORF 2 (Dakapo am 11. August, 20.15 Uhr, 3sat). Zuvor lud ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Nachmittag zum traditionellen jährlichen ORF-Festspielempfang im Großen Festspielhaus als Auftakt zu einem umfassenden Salzburg-Schwerpunkt mit mehr als 100 Stunden Programm in TV und Radio.

Der Einladung zu der von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl moderierten Veranstaltung folgten zahlreiche Gäste aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft: Neben Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, begleitet u. a. von Intendant Markus Hinterhäuser, der heuer seine zweite Saison vorlegt, weiters dem Kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz und Konzertchef Florian Wiegand, nahmen u. a. teil: Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer, Johannes Honsig-Erlenburg, Mitglied im Festspielkuratorium und Präsident der Stiftung Mozarteum, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien Franz Patay, der Vize-Generalsekreträr der Industriellenvereinigung Peter Koren, weiters ORF-Bildregisseur Michael Beyer (Übertragung „Die Zauberflöte), Schauspieler Fritz Egger, Filmemacher Julian Roman Pölsler, Filmproduzent Burkhard Ernst u. v. a. Seitens des ORF waren weiters dabei: Programmdirektorin Kathrin Zechner, Hörfunkdirektorin Monika Eigensperger, der Technische Direktor Michael Götzhaber, stv. Technikdirektor und Onlinechef Thomas Prantner, der stv. Kaufmännische Direktor Roland Weissmann, Salzburg-Landesdirektor Christoph Takacs, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer, ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber, Ö1-Chef Peter Klein, Stiftungsrat Matthias Limbeck, Publikumsrat Golli Marboe, ORF-Kommentatorin und Ex-Skistar Alexandra Meissnitzer u. a.

Wrabetz: „Öffentlich-rechtlicher Mehrwert in seiner schönsten Form!“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Auch in diesem Sommer ist Salzburg mit seinen weltberühmten Festspielen Kulturschauplatz Nummer eins. Als langjähriger unverzichtbarer Medienpartner setzt der ORF wieder die Stärke seiner gesamten Senderflotte ein, um möglichst viele Menschen an diesem hochkarätigen Ereignis teilhaben zu lassen. Mit umfangreicher aktueller Berichterstattung, Live-Übertragungen von Top-Produktionen wie den Neuinszenierungen von Richard Strauss‘ ‚Salome‘ oder Mozarts ‚Zauberflöte‘, anregenden Gesprächsformaten oder begleitenden Dokumentationen bietet der ORF als größter Kulturvermittler des Landes mehr als 100 Stunden Programm in TV und Radio aus und über Salzburg. Das RSO gestaltet wichtige Aufführungen. Das ist öffentlich-rechtlicher Mehrwert in seiner schönsten Form. Dabei geht es nicht nur um kulturelle Momentaufnahmen sondern auch darum, Relevantes für die Nachwelt zu erhalten. Ich wünsche allen Kulturinteressierten genussvolle Stunden mit den Salzburger Festspielen im ORF.“

Festspielpräsidentin Rabl-Stadler: „Win-win-Situation für beide“

„Die langjährige Erfolgspartnerschaft zwischen den Salzburger Festspielen und dem ORF ist eine Win-win-Situation für beide Institutionen“, freut sich Festspielpräsidentin Dr. Helga Rabl-Stadler, die am Montag zur Ehrenbürgerin der Stadt Salzburg ernannt wird. „Die Festspiele sind für den ORF seit 1925 der beste Content-Lieferant und der ORF bietet den Festspielen die schönste Projektionsfläche, damit auch jene Menschen die vollkommen überbuchten Opernhighlights der Salzburger Festspiele miterleben können, die keine Karte bekommen haben“, so Rabl-Stadler.

Die nächsten Salzburg-Highlights im ORF sind ein „kulturMontag Spezial“ (30. Juli, live um 22.30 Uhr, ORF 2) sowie die Übertragung der Neuinszenierung von Mozarts Opernklassiker „Die Zauberflöte“ (Samstag, 4. August, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr), deren Premiere gestern schon live in Ö1 zu hören war. Außerdem stehen noch im Juli ein „Kultur Heute Spezial“ (30. Juli, 19.45 Uhr, ORF III) sowie der Auftakt zu den „Salzburger Festspielgesprächen“ mit Barbara Rett (zehn Folgen ab 31. Juli, im Rahmen von „Kultur Heute“, 19.50 Uhr, ORF III) auf dem Programm.

Weitere Details zum gesamten Festspielschwerpunkt des ORF sind unter presse.orf.at abrufbar.

