Korosec/Hungerländer: Korruptionsverdacht beim KH Nord?

Jeden Tag neue Ungereimtheiten - Auftragsvergabe entzieht sich jeder Logik - Wiener Bevölkerung muss Finanzdebakel ausbaden

Wien (OTS) - „Woche für Woche, Tag für Tag ein neuer SPÖ-Skandal rund um das KH Nord. Je tiefer wir graben, desto mehr eklatante Ungereimtheiten kommen ans Tageslicht. Bei derart dubiosen Auftragsvergaben liegt der Verdacht auf Korruption nahe“, kritisiert Gemeinderätin Ingrid Korosec, ÖVP-Mitglied in der U-Kommission.

Der Rechnungshof hat aufgedeckt, dass bei Detailarbeiten am KH Nord einmal mehr Auftrag und Abrechnung massiv von einander abweichen. So wurden laut einem Bericht in der Wiener Zeitung der Aushub von 4000 m3 Erde angeboten, aber 117.000 (!) m3 Erde abgerechnet. Bei der Verdübelung des Mauerwerks lag die Abrechnungsmenge (30.056) um das 60-fache (!) über der Auftragsmenge (50).

„Darüber hinaus war der Zweitbieter, der bei der Ausschreibung nur knapp unterlegen war, in beiden Fällen deutlich günstiger. Die Auftragsvergabe entzieht sich jeglicher Logik. Alleine bei der Verdübelung hätte man sich laut Rechnungshof rund eine Million Euro erspart“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer, Ersatzmitglied der ÖVP Wien in der U-Kommission.

„Ausbaden muss dieses Finanzdebakel in jedem Fall die Wiener Bevölkerung. Wir fordern die volle Aufklärung dieses SPÖ-Skandals und werden diejenigen in die Pflicht nehmen, die so sorglos mit den Steuergeldern der Wienerinnen und Wiener um sich geworfen haben!" so Korosec und Hungerländer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at