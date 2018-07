Aggressiver Dealer verletzt Polizisten bei Festnahme

Wien (OTS) - Gestern führten Beamte der Polizeiinspektion Pasettistraße eine Suchtmittel-Streife bei der U6-Station Dresdner Straße durch. Als die Polizisten einen Mann einer Personenkontrolle am Bahnsteig unterziehen wollten, ergriff er die Flucht. Wiederholte verbale Anweisungen, stehen zu bleiben, wurden ignoriert. Ein Passant stellte sich dem Flüchtenden in den Weg, wodurch es den Beamten gelang, den Mann auf der fahrenden Rolltreppe zu ergreifen. Hierbei zeigte er sich äußerst aggressiv und setzte mit Faustschlägen und Tritten massive Widerstandshandlungen und körperliche Angriffe gegen die beiden einschreitenden Beamten. Der mutmaßliche Dealer verletzte beide Polizisten, einer erlitt eine blutende Gesichtsverletzung, und zerstörte mit seinen gewaltsamen Handlungen darüber hinaus diverse Ausrüstungsgegenstände am Einsatzgurt. Als es schließlich gelang, den Mann zu fixieren und festzunehmen, spuckte er elf Kugeln mit vermutlichem Kokain als Inhalt aus. Er wurde wegen des Verdachtes des Bodypackings und aufgrund der bei der Amtshandlung erlittenen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden verletzten Beamten verblieben im Dienst.

