FP-Hafenecker: „Auch rote Gemeinderäte werden nicht fürs Faulenzen bezahlt“

Skandal von Wiener Neudorf: „Kocevar sollte SP-Flohzirkus zusammenhalten“

St. Pölten (OTS) - Mit völligem Unverständnis gegenüber der SPÖ und ihrer skandalösen Sitzungsdisziplin reagiert FPÖ-NÖ Landesparteisekretär Christian Hafenecker auf das großteils unentschuldigte Fernbleiben roter Gemeinderäte in Wiener Neudorf, das schlussendlich dazu geführt hat, dass der Gemeinderat nicht beschlussfähig gewesen ist und die Sitzung abgebrochen werden musste.

„Dieses unverantwortliche Verhalten zeigt, dass die Sozialisten zwar sehr wohl großen Wert auf Bezüge, Visitenkarten und Funktionen legen, sich allerdings ihrer Pflichten nicht einmal im Ansatz bewusst sind. Es läge daher an Kocevar seinen ‚Flohzirkus’ unter Kontrolle zu bekommen und den Genossen klarzulegen, was ihre Aufgabe und Verantwortung ist. Selbst wenn ‚SPÖ’ mittlerweile für Sommerurlaub-Partei-Österreichs steht, ist die Verantwortungslosigkeit der Roten von Wiener Neudorf mehr als nur peinlich. Wer Zeit zum Pflastersteinverteilen hat, sollte auch Zeit für Gemeinderatssitzungen haben“, so Hafenecker weiter.

„Ich würde den Genossen daher abschließend raten, pro ‚Mann und Nase’ einen Gemeinderatsmonatsbezug einem guten Zweck zuzuführen und bei den Wählern um Entschuldigung für diesen ‚Lapsus’ zu bitten. So hätte die Sozialdemokratie zumindest in Wiener Neudorf zumindest ansatzweise wieder so etwas wie einen Sinn“, betonte der freiheitliche Landesparteisekretär.

