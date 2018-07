Equal Pension Day – Keck: Regierung verschärft Altersarmut bei Frauen

SPÖ-SeniorInnensprecher fordert Maßnahmen für Leben in Würde

Wien (OTS) - SPÖ-SeniorenInnensprecher Dietmar Keck nimmt den morgigen Equal Pension Day zum Anlass, der daran erinnert, dass Frauen um 43 Prozent weniger Pension als Männer erhalten, um von der Bundesregierung Maßnahmen für ein Leben in Würde zu fordern. „Alles was bisher von dieser Bundesregierung gekommen ist, zielt auf eine Verschärfung von Altersarmut ab“, so Keck am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der Equal Pension Day verdeutlicht die Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. „Eine Ursache dieser fortsetzenden Ungerechtigkeit ist die Pensionsreform von Schwarz-Blau I“, so Keck, der in diesem Zusammenhang von „wenig Hoffnung auf Besserung“ spricht, nachdem unter anderem eine Sozialministerin im Amt ist, die behauptet, man könne von 150 Euro am Tag leben. ****



„Fünf Euro pro Tag fürs Leben zur Verfügung haben, ist ein Hohn. Eine Sozialministerin, die das behauptet, hat jeden Bezug zu Leben, Alltag und Existenzängsten der Menschen verloren“, so der SPÖ-SeniorenInnensprecher. Dringend braucht es nun Maßnahmen, die Altersarmut entgegenwirken. „Und den Menschen im Alter ein Leben in Würde und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichern“, so Keck und weiter: „Zum einen beschließt diese Regierung den 12-Stunden-Tag und zum anderen fährt sie den Ausbau der Kinderbetreuung zurück. Das ist der falsche Weg, um Frauen und Männern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, um die Basis für ein einigermaßen sorgenfreies Leben im Alter zu schaffen“, so der SPÖ-Abgeordnete. Neben der Anrechnung von Karenzzeiten, einer völligen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt sowie völliger Lohntransparenz, sollen die schlechtesten 10 Beitragsjahre für die Pensionsberechnung nicht berücksichtigt werden. „Ein heißer Herbst steht dieser Bundesregierung bevor, wir werden nicht zusehen, wenn die Schwächsten der Gesellschaft von Kurz und Strache nicht gehört werden“, so Keck abschließend. (Schluss) rm

