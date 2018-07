ORF III am Wochenende: Italien-Abend in „Erlebnis Bühne“ mit „Jonas Kaufmann: Mein Italien“ und „Die drei Tenöre aus Rom“

Außerdem: dreiteiliger „zeit.geschichte“-Abend u. a. mit „Österreich I“, „Sommerkabarett“ mit Maurer & Scheuba und Digruber in „Berggesprächen“

Wien (OTS) - Am Wochenende zeigt ORF III Kultur und Information ein vielfältiges Programm: Am Samstag, dem 28. Juli 2018, wird die renommierte „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich I“ von und mit Hugo Portisch fortgesetzt. Am Sonntag, dem 29. Juli, führt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ nach Italien und präsentiert einige der eindrucksvollsten männlichen Stimmen der Operngeschichte – von Jonas Kaufmann bis zu den drei Tenören Pavarotti, Carreras und Domingo.

Samstag, 28. Juli: „Berggespräche“ mit Marc Digruber, dreimal „zeit.geschichte“ mit „Österreich I – Die verpfändete Republik (3/12)“, „Der selige Kaiser – Kaiser Karl I. von Österreich“ und „Kaiser Franz Joseph“ sowie Maurer & Scheuba im „Sommerkabarett“

Am Samstag erkundet Moderator Andreas Jäger in den „Berggesprächen“ (16.20 Uhr) gemeinsam mit dem Skirennläufer Marc Digruber dessen Geburtsort Mitterbach. Auf einer Wanderung auf der Gemeindealpe erzählt Digruber wie es ist, Vater zu sein und in der ganzen Welt Skirennen zu fahren.

Im Hauptabend sind in ORF III drei „zeit.geschichte“-Dokumentationen zu sehen. Den Anfang macht „Die verpfändete Republik“ (20.15 Uhr) – der dritte Teil von Hugo Portischs und Sepp Riffs monumentaler Dokumentarreihe „Österreich I“. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg leidet Österreich unter einer Vielzahl an Belastungen. Auf politischer Ebene versucht die Regierung das Land aus der Krise zu führen. Wirtschaftliche Erfolge gibt es in Österreich nur vereinzelt. Die starke Inflation macht den Menschen zu schaffen und der Ruf nach einem „Anschluss“ an Deutschland wird immer lauter. Anschließend wird es herrschaftlich: „Der selige Kaiser – Kaiser Karl I. von Österreich“ (21.45 Uhr) von Gerhard Jelinek und Kurt Schmutzer thematisiert den letzten und fast vergessenen Kaiser Österreichs. In der folgenden „zeit.geschichte“-Dokumentation von Andreas Novak geht es ebenfalls um einen Kaiser, den bis heute unzählige Mythen umranken: „Kaiser Franz Joseph“ (22.35 Uhr). 68 Regierungsjahre machten ihn zum Rekordhalter in der langen Herrschergeschichte der Habsburger. Der Film porträtiert den Herrscher, dem politisch auch deshalb nichts erspart blieb, weil er viele Krisen sogar selbst verursachte.

Abschließend zeigt ORF III ein „Sommerkabarett“ mit „Maurer & Scheuba: Anleitung zur politischen Unmündigkeit“ (23.30 Uhr). Die beiden Kabarettisten Thomas Maurer und Florian Scheuba analysieren darin den seltsamen Wissensdrang der Kabarettbesucher.

Sonntag, 29. Juli: Zweimal „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit „Jonas Kaufmann: Mein Italien!“ und „Pavarotti, Domingo, Carreras:

Die drei Tenöre aus Rom“

Am Sonntag präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ Operngenuss aus Italien. In „Jonas Kaufmann: Mein Italien!“ (20.15) führt der Startenor auf eine musikalische Reise durch sein ganz persönliches Sehnsuchtsland Italien. Dreh- und Angelpunkt des Roadmovies sind Aufnahmen aus dem Turiner Teatro Carignano mit dem Orchestra della RAI Torino unter der Leitung von Jochen Rieder. Zwischen Welthits wie „Mattinata“, das für den legendären Enrico Caruso geschrieben wurde, und „Parla più piano“, aus dem Kult-Film „Der Pate“, fährt Kaufmann im offenen Cabriolet die Küste Liguriens entlang und erzählt von Kindheitserinnerungen und seiner Liebe zur Kultur, Sprache und Kunst Italiens. Abschließend würdigt „Erlebnis Bühne“ in „Pavarotti, Domingo, Carreras: Die drei Tenöre aus Rom“ (21.15 Uhr) drei weitere Superstars der Opernwelt. 1990 gaben sie vor der historischen Kulisse der Caracalla-Thermen in Rom ein einzigartiges Konzert. Ohne Konkurrenzdenken und im Sinne kollegialer Wertschätzung eroberten die Künstler die Herzen des Publikums mit populären Arien wie „E lucevan le stelle“ aus „Tosca“, „Nessun dorma“ aus „Turandot“ und Klassikern des Chansons und des Musicals.

