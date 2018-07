Ehre, wem Ehre gebührt

"FISCHER DES JAHRES 2017" bei ABENTEUER FISCHWASSER

Landskron (OTS) - Seit mehr als 20 Jahren verleiht Abenteuer Fischwasser den Titel „Fischer des Jahres“. Viele glückliche Gäste konnten bemerkenswerte Fangerfolge verzeichnen und haben uns Ihre Bilder eingeschickt. Die Verleihung fand heuer im Wohlfühlhotel Platzer ****Superior (Gerlos/Tirol) statt.

Der Bewerb um den Fischer des Jahres ist bereits seit mehr als 20 Jahren eine schöne Tradition bei ABENTEUER FISCHWASSER. In den drei Fangkategorien „Fliegenfischen“, „Mischgewässer“ und „Fried- und Raubfische“ werden jeweils die besten Fänge eines Fischerjahres prämiert. Die Übergabe der Gewinnpreise fand am 27. Juni im Wohlfühlhotel Platzer ****Superior statt. Neben einen stattlichen Pokal und einer Urkunde bekamen die Gewinner noch einen Urlaubsgutschein in einem Mitgliedsbetrieb von ABENTEUER FISCHWASSER.

Gewinner in der Kategorie Fried- und Raubfische:

Arthur Gottschalk aus der benachbarten Schweiz. Im Stillebach fing er eine Regenbogenforelle mit 55 cm & 1,950 kg. Bewirtschaftet wird der Stillebach vom Hotel Post****|Apart Pension Arina (www.post-nauders.at)

Gewinner in der Kategorie Fliegenfischen:

Gert Pleifer aus Niederösterreich servierte seine Fliege im Donnersbach bewirtschaftet vom Gasthof Pension Apartments „Zur Gams“ (www.zurgams.at) und fing sich dort eine Bachforelle mit 52 cm und 3,05 kg.

130

Unser jüngster Gewinner ist Alexander Weinstabl mit 10 Jahren ebenfalls aus Niederösterreich. Im Putterersee konnte er einen Karpfen mit 56 cm & 3,5 kg überlisten. Der Putterersee ist seit Jahren ein Garant für Siegerfische in der Kategorie „Fried- & Raubfische“ und wird vom Landhotel Gut Puttererseehof (www.puttererseehof.at) bewirtschaftet.

Wie wird man eigentlich Fischer/in des Jahres?

Jeder Urlaubsgast der in einem Gewässer von "ABENTEUER FISCHWASSER" angelt kann an diesem "Wettkampf" teilnehmen. Er muss sich dann nur seinen Fang vor Ort mit einem Foto bestätigen lassen. Via Abstimmung auf Facebook und per Mail wird der “Fischer des Jahres” schlussendlich gekürt. Genaue Informationen zum Ablauf erhält man natürlich auch in jedem Mitgliedsbetrieb.

Den neuen Abenteuer Fischwasser Katalog können Sie entweder per Telefon unter +43 4242 44200 30 oder über www.fischwasser.com bestellen.

Rückfragen & Kontakt:

Marlies Hinteregger

Abenteuer Fischwasser

Ossiacher See Süduferstraße 59 – 61

9523 Landskron / Villach/Österreich

Tel. +43 (0) 4242 44200 – 30

E-Mail: abenteuerfischwasser @ strafinger.at

www.fischwasser.com