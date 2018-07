VP-Schwarz ad Kindergarten-Schließung: Weiterer Beweis für Vogelstraußpolitik von Rot-Grün

Qualität für Wiener Kindergärten sichern – Ungeschultes Personal: Heuer bereits 58 Fälle

Wien (OTS) - Beinahe wöchentlich kommt es zu längst überfälligen Kindergartenschließungen. Anfang der Woche musste ein Kindergarten des Vereins „Juwa Bildungs- und Beratungszentrum“ in Wien-Penzing geschlossen werden. Der Grund: Jahrelang wurde diese von einer Leitung ohne pädagogische Ausbildung geführt. „Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie fahrlässig die rot-grüne Stadtregierung mit den verpflichtenden Qualitätskriterien umgeht. Die Stadt soll sich nicht rühmen für ihre Handlungen, denn man hätte längst wissen müssen, was dort gespielt wird. Doch scheinbar wurde man lange nicht klüger und die Reißleine konnte erst jetzt gezogen werden“, so ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Sabine Schwarz in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

Der betroffene Kindergarten sei zudem Gegenstand der „Aslan-Studie“, die sich mit islamischen Kindergarteneinrichtungen beschäftigt. Die Stadtregierung und Bildungsstadtrat Czernohorszky behaupten immer wieder, man ginge entschlossen gegen fragwürdige Kinderbetreuungseinrichtungen vor. „Doch die Realität zeigt ein gänzlich anderes Bild, hier wird ständige Vogelstraußpolitik von Rot-Grün betrieben“, ärgert sich Schwarz. Qualität im Kindergarten müsse garantiert werden, Eltern haben einen Anspruch auf qualitätsvolle Kinderbetreuung. „Um in diesem Fall volle Aufklärung zu erhalten, bringen wir eine Anfrage ein“, kündigt Schwarz an.

Dass ungeschultes Personal in Wiener Kindergärten eingesetzt wird, ist jedoch keine Seltenheit wie die Antwort auf eine von der ÖVP Wien gestellten Anfrage zeigt: Im Wiener Kindergartengesetz ist geregelt, dass - wenn ausgebildetes Personal nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht – nicht entsprechend ausgebildetes Betreuungspersonal befristet eigesetzt werden kann. „Es wird nicht kontrolliert, ob diese Befristung auch eingehalten wird, es besteht auch keine Meldepflicht hinsichtlich des Personaleinsatzes“, so Schwarz.

2017 wurden pädagogisch nicht-ausgebildete Personen in 342 Fällen eingesetzt, heuer sind es bereits 58 Fälle. Diese Regelung darf nicht zur „Dauerlösung“ werden. „Wir fordern daher die Abschaffung dieser Qualitätslücke im Kindergartengesetz. Rot-Grün muss endlich auf Qualität im Kindergartenbereich setzen und nicht auf Quantität“, so Schwarz und abschließend: „Eltern müssen die Sicherheit haben, dass ihre Kinder nur durch gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen betreut werden.“

