NEOS zu RH-Bericht: Unkontrollierte Direktaufträge sorgen weiterhin für Steuergeldverschwendung

Niki Scherak: „Direktvergaben müssen die absolute Ausnahme sein, die Regierung muss endlich die Geldverschwendung auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beenden.“

Wien (OTS) - Wie ein heute veröffentlichter Bericht des Rechnungshofes zeigt, vergeben die Ministerien oft unkontrolliert Direktaufträge und ohne Einholung von Gegenangeboten. „Dieser sorglose Umgang mit Steuergeld ist eine Zumutung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und passt überhaupt nicht zu dem Stehsatz der Regierung, im System sparen zu wollen.“ Untragbar sei in diesem Zusammenhang auch, dass Kanzleramt und Finanzministerium bis heute keine einzige Empfehlung des Rechnungshofs umgesetzt haben. „Offenbar interessiert es Bundeskanzler Kurz und seine Minister nicht, wie sorglos in ihren Ressorts mit Steuergeld umgegangen wird. Unkontrollierte Direktaufträge bringen nicht nur Geldverschwendung mit sich, sie öffnen auch Tür und Tor für Korruption und Freunderlwirtschaft“, so Scherak.

Für NEOS ist klar, dass nun rasch die Empfehlungen des Rechnungshofes umgesetzt sowie klare Regeln geschaffen werden müssen. „Direktvergaben müssen die absolute Ausnahme sein. Mehrere Vergleichsangebote einzuholen um die beste Lösung zu finden, ist wirklich nicht zu viel verlangt. Es braucht endlich mehr Transparenz und ein effektives Kontrollsystem, damit hier in Zukunft sparsam mit Steuergeld umgegangen wird“, fordert Scherak.

