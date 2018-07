Sommer-Robotercamp der Salzburg AG mit großem Erfolg angelaufen

Unternehmenseigenes Innovationsprogramm fördert digitale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Salzburg (OTS) - "Die Zukunft ist digital", ist für Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, klar. Daher hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, schon frühzeitig junge Menschen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren für Technik und Zukunftsthemen zu interessieren und Lust auf diese Bereiche zu machen. Im Sommer 2018 veranstaltet die Salzburg AG erstmals – im Rahmen des unternehmenseigenen Innovationsprogramms – Sommer-Robotercamps. Die erste Camp Woche ist nun mit großer Begeisterung und Erfolg über die Bühne gegangen.

"Unsere Idee über Sommer-Camps Informatik greifbar zu machen und das Interesse der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Technik und damit auch für Technikberufe zu wecken, ist auf große Begeisterung gestoßen", freut sich Leonhard Schitter nach der ersten Camp-Woche.

10 junge Teilnehmer haben in der letzten Woche im Rahmen des ausgebuchten "robo.camp beginner" gelernt, einen Disco-Roboter zu bauen und zu programmieren. Der Roboter kann heute Freitag am Ende des Camps in verschiedenen Farben blinken und eine Melodie spielen. Gesteuert wird der Roboter von den Kids auf Rädern über das Smartphone. Die App dafür wurde selbst erstellt, außerdem ist eine Sprachsteuerung möglich, die alle Teilnehmer begeisterte. Die erste RobotercampWoche der Salzburg AG war somit ein voller Erfolg.

„robo.camp rookie“ und „robo.camp advanced“ in den nächsten Wochen

Weiter geht es in den nächsten Wochen mit dem „robo.camp rookie“ und dem „robo.camp advanced“. Beim „robo.camp rookie“ steht bei den 8-11 jährigen Kids als Basis ein funktionierender Roboter zur Verfügung. An diesem Roboter wird experimentiert und die Funktionen getestet und erforscht. Beim Expertencamp, dem „robo.camp advanced“ wird ein kleiner humanoider Roboter gebaut, der spezielle Funktionen hat. Andere Bauteile und ein komplexeres Programm erschaffen einen kleinen, quirligen Roboter, der allerlei Faxen machen kann. Der kleine humanoide Roboter beherrscht verschiedene Moves, macht lustige Geräusche und kann sogar Stimmungen ausdrücken. Auch dieser Roboter ist App-gesteuert. Mit Luke Skywalker kann er noch nicht abheben, dass passiert vielleicht im nächsten Sommer, wenn die Salzburg AG die Robo-Camps wiederholt.

Innovation als Unternehmensfokus

Im Rahmen der „Strategie 2025“ hat sich die Salzburg AG für die Zukunft neu ausgerichtet. Der Unternehmensfokus liegt hierbei auf Innovation und Digitalisierung. Ziel der 2016 entwickelten Strategie ist es, das Bestandsgeschäft in Zukunft zu sichern, neue Geschäftsfelder sowie effiziente Prozesse und neue Technologien zu entwickeln. Dazu wurde ein unternehmenseigenes Innovationsprogramm ins Leben gerufen, das mit fünf Säulen gestartet ist: einer neuen Produktwelt, neuen Touchpoints, einer Innovationsplattform, der jährlichen Innovation Challenge und dem alle zwei Jahre stattfindenden Innovation Summit. Dieses Jahr wurde das Programm um digitales Lernen für Kids- und Jugendliche in Kooperation mit Alphazone erweitert.

Rückfragen & Kontakt:

Salzburg AG

Mag. Daniela Kinz

Leitung Kommunikations-Management

Unternehmenssprecherin

T: +43 662 8884-2800

E: pr @ salzburg-ag.at